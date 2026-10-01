Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ստրասբուրգյան ամբիոնը ՔՊ-ական «բազարի» հետ շփոթած ցեցը

Ստրասբուրգյան ամբիոնը ՔՊ-ական «բազարի» հետ շփոթած ցեցը

Ստրասբուրգյան ամբիոնը ՔՊ-ական «բազարի» հետ շփոթած ցեցը
29.09.2026 | 21:33

(կամ՝ տանու գողն ու «եզը երդիկից» հանելու փաշինյանական «маскарад»-ը)

Իմաստուն է ժողովրդի հավաքական միտքը, որն ասում է՝ «Գողը տանից չլինի, եզը երդիկից չեն հանի»։
Թումանյանն էլ ժամանակին ցավով արձանագրում էր՝ «Մեր մեջից է մեր ցեցը»։
Իսկ երբ արդեն բոռի կերպարանք առած այդ նույն ցեցը պատգամավորական մանդատ է ստանում, վերածվում ԱԺ երեսփոխան Հռիփսիմե Գրիգորյանի և ՔՊ-ական ողջ էությամբ ԵԽԽՎ վեհաշուք ամբիոնից, ի լուր աշխարհի, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին մեղադրում «սահմանադրական կարգը տապալելու» մեջ, հասկանում ես՝ քաղպայմանագրային անազգ ու անպատիվ ֆաունան իսկապես չունի ո՛չ բարոյականություն, ո՛չ էլ սրբության կարմիր գծեր։
Հավատարիմ իր տեսակին ու տիրոջ ոճին՝ տիկին երեսփոխանն օգտագործեց եվրոպական շանսն ու 2026-ի սեպտեմբերի 28-ին անցավ տոտալ «բացահայտումների»՝ Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ, Ռուսաստանում հայրապետական պատվիրակ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին պիտակավորելով որպես «օտարերկրյա գործակալ»։ Թե հատկապես ո՞ր երկրի հետախուզության մասին էր խոսքը՝ այդպես էլ չհստակեցրեց. հավանաբար թեման թողեց Ջեյմս Բոնդի մասին պատմող ֆիլմի հաջորդ սերիայի սցենարիստներին։ Այդ պահին եվրոպացի պատվիրակներին երևի թվաց, թե ժողովրդավարության բարձրագույն ատյանի փոխարեն հայտնվել են երևանյան մետրոյի վագոնում՝ փաշինյանական թաղային «разборка»-ների հարթակներից մեկում։
Նիստը նախագահողը, որն այդպես էլ չգտավ «տան ցեց» կամ «կեղտոտ սպիտակեղենը հրապարակավ լվալ» հայկական պատկերավոր արտահայտությունների եվրոպական համարժեքները, հուսահատ ու ապշահար նայեց զրպարտչին։ Նա, հազիվ թե տիրապետեր «Փաշինյան և թիմ» ՍՊԸ-ի ներքաղաքական բանսարկությունների ու կեղտոտ զրպարտանքների ողջ «զինանոցին», ուստի կտրուկ ընդհատեց հայ խորհրդարանականի՝ «օդից կախված լուրեր» հրամցնելու նվաստ հնարքը։
Լուրջ և փաստարկված զեկույցներ լսելուն սովոր եվրոպացիները պարզապես ապշած էին. նրանց մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ կարելի է միջազգային բարձրագույն հարթակը շփոթել ֆեյսբուքյան էջի բոսյակային «սլիվների» ու թաղային բամբասանքների հետ։ Նրանք հապշտապ անջատեցին բարձրախոսը՝ հորդորելով վերադառնալ բացառապես քննարկվող օրակարգին։ Եվրոպական պատվիրակները պարզապես թույլ չտվեցին, որ սեփական պետությունն ու ազգային Եկեղեցին միջազգային ատյաններում վարկաբեկելու իշխանական մոլուցքը դառնա համաեվրոպական օրակարգ՝ տեղում խայտառակելով հերթական պատվերն իրականացնող երեսփոխանին։
Անբարո այս դրվագը ևս մեկ անգամ ի ցույց դրեց, թե ինչպես է «ներսի ցեցի» և «տան գողի» մասին թումանյանական ու ժողովրդական դառն իմաստնությունը կիրառվում ՀՀ ժամանակակից քաղաքական իրականության մեջ։
Ցեցից հանկարծ համաշխարհային դավադրություններ բացահայտող «տան գողի» վերածված իշխանական աղջիկն իրականում ապացուցեց միայն մեկ բան. երբ ստրասբուրգյան բեմերում ես փորձում ազգային «եզը երդիկից հանել», անգամ եվրոպացիներն են ապշած ձեռքերը լվանում ու անջատում բարձրախոսը։ Երբ սեփական երկրի կենսական շահերն ու դարավոր սրբությունները պաշտպանելու փոխարեն՝ խմբիշխանությունն արտաքին հարթակներում ստանձնում է հայկականության հիմնասյուները թիրախավորելու, վարկաբեկելու և կազմաքանդելու պատվիրված առաքելությունը, գործընթացը դադարում է սովորական քաղաքական ընդդիմախոսություն կամ կարծիքների բախում լինելուց։ Մենք ականատեսն ենք ազգային ինքնաոչնչացման ծրագրավորված ընթացքի, որտեղ սեփական պետության և ինքնության դեմ ուղղված ամեն մի դավադիր հարված հանրությանը հրամցվում է «բարեփոխման», «ինքնիշխանության» կամ «արդիականացման» շղարշով։
Ինչպես ցույց տվեց ԵԽԽՎ հարթակում ստացած հապշտապ ու կտրուկ ապտակը, նույնիսկ միջազգային սառնասիրտ դերակատարներն են շատ լավ հասկանում՝ երկրի ղեկին հայտնված խմբակի կատաղի պայքարը սեփական ժողովրդի պատմական հիշողության և հոգևոր արժեքների դեմ որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության կամ առաջադիմության հետ։ Տեղի ունեցածը պարզապես ինքնախոստովանական ցուցմունք էր՝ սեփական անպատվության, ստորության և մանրամասն մշակված դավաճանության մասին։
Ի վերջո, միջազգային նմանօրինակ հարթակներում հնչող ցանկացած անհեթեթություն չի մնում սոսկ մեկ պատգամավորի անձնական խայտառակության շրջանակում. այն անխուսափելիորեն ծաղրելի ու նվաստացուցիչ տեսք է տալիս ողջ երկրին։ Ամեն անգամ, երբ այս խմբակի ձեռքին միջազգային հարմար ամբիոն է հայտնվում, աշխարհը ստիպված է լինում ականատես դառնալ հակահայկականության հերթական արարին. մեկ՝ հայ երիտասարդության սերուցքը ցեղասպանած ու Արցախն էթնիկ զտման ենթարկած Ալիևին են շնորհակալություն հայտնում, մեկ էլ՝ «հայերն ու ադրբեջանցիները խաղաղ գոյակցության դարերի փորձ ունեն» լկտի սուտն ու կեղծիքն են հնչեցնում։
Երբ օտարները տեսնում են, թե ինչպես են պետության պաշտոնական ներկայացուցիչները, սեփական տան ներքին հաշիվները մաքրելու և ազգային ինստիտուտները թիրախավորելու մոլուցքով տարված, աշխարհով մեկ վարկաբեկում սեփական հոգևոր առաջնորդին ու միաժամանակ սեփական արյունռուշտ թշնամուն խաղաղասեր ներկայացնում, ստեղծվում է կործանարար տպավորություն։ Արտաքին աշխարհի աչքերում Հայաստանը պատկերվում է որպես կազմաքանդվող մի հանրույթ, որի ղեկավարները կորցրել են տարրական դիվանագիտական էթիկան, պետական մտածողությունն ու սեփական արժանապատվության զգացումը։
Ողբերգական ու միաժամանակ խղճուկ տեսարան, որտեղ ներքին ցեցը, դուրս գալով միջազգային ասպարեզ, աշխարհին է ցուցադրում սեփական տունն ու արժեքները ներսից կրծելու և ոչնչացնելու արհամարհելի, բայց համառ ջանասիրությունը։
Պատմությունը, սակայն, ունի իր օրենքները. ցեցն ու գողը որքան էլ մանդատներով զարդարվեն կամ եվրոպական ամբիոններից հիստերիկ ճառեր հնչեցնեն, մնալու են որպես ժամանակավոր, անցողիկ պատուհաս։ Հայ ժողովուրդը միշտ էլ գտել է տունը մաքրելու և սեփական շեմը սրբելու իր միջոցը։ Ազգային ինքնաոչնչացման «բազարային» այս բալագանը շուտով ավարտվելու է, որովհետև իշխանական ժամանակավոր աղբն անցողիկ է, իսկ հայոց կենաց ծառն ու մեր արժեքները՝ հավերժական։

Փիրուզա ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2893

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.