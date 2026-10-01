Իմաստություն
30.09.2026 | 00:02
Ինչպես օրերդ են, այդպես էլ զորությունդ կլինի:
Խոստացել եմ՝ ձեր ապրած ամեն օրվա համար անհրաժեշտ զորությունը կտրվի ձեզ:
Մի’ վախեցեք:
Ամեն մի դժվարություն ընդունեք այն վստահությամբ, որ ձեզ իմաստություն ու զորություն կտրվի այն հաղթահարելու:
Պահանջեք։
Վստահ եղեք, որ կկատարեմ Իմ այս խոստումը: Ամեն մի գործ, որ Ես տալիս եմ կատարելու Իմ զավակներից մեկին, հավիտենական իրականության մեջ արդեն կա հատկացված այն ամենը, որ անհրաժեշտ է այդ գործն իրականացնելու համար:
Այսքանից հետո էլ ինչու՞ վախենալ, ինչու՞ տարակուսել։
Մեկնաբանություններ