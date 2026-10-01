Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Մշակութային վանդալիզմ և ազգային անտարբերություն. ո՞ւր է տանում հիշողության կորուստը

Մշակութային վանդալիզմ և ազգային անտարբերություն. ո՞ւր է տանում հիշողության կորուստը

Մշակութային վանդալիզմ և ազգային անտարբերություն. ո՞ւր է տանում հիշողության կորուստը
30.09.2026 | 10:54

Ամենադաժան ու ծանր կորուստը անվերականգնելի ու անվերադարձ արժեքների կորուստն է։ Ազգերի ու ժողովուրդների համար դա թերևս մարդկային կյանքերի կորուստն ու պատմամշակութային արժեքների ոչնչացումն է։ Դա մեր հիշողության, հավատքի, տվյալ տարածքում հայի ու հայկականության հետքերի, նրա ինքնության կորուստն է. դարերով ձևավորված մեր ավանդույթների, ճարտարապետության, մշակութային ձեռքբերումների կործանումը, որոնք իրենց մեջ կրում են դարերի խորքից եկող պատմության ողջ ծալքերը՝ մեր պայքարը, տառապանքները, զրկանքները, արվեստը, տաղանդն ու հուշերը՝ վկայելով մեր մշակութային առանձնահատկությունների մասին։
Իսկ մենք, ցավալիորեն ու անարժանապատվորեն, հաշտվում ենք այդ ամենի հետ և դեռ խաղաղության հույսեր ենք կապում մի պետության ու ազգի հետ, որն ընդունակ է նմանօրինակ վանդալիզմի, մշակութային կոթողների, տարիներով ստեղծված օջախների ու գերեզմանների պղծման։ Արևմտյան Հայաստանը հայաթափեցին ու ոչնչացրին, Նախիջևանը հայաթափեցին ու ոչնչացրին, հիմա էլ Արցախի՝ հայ ժողովրդի մշակույթի այդ արժեքավոր ու յուրօրինակ մասն են պղծում։
Էլ ինչպե՞ս, էլ ինչո՞վ պիտի ներկայանանք աշխարհին ու օտարներին հպարտությամբ. ինչպե՞ս պատմենք ու հպարտանանք, թե ով ենք եղել մենք և ինչ ենք ստեղծել, եթե մեր անցյալին, մեր պատմությանը, մեր անգնահատելի մշակութային ժառանգությանն ու հողին տեր չենք կանգնում, ձայն չենք բարձրացնում, սիրելի՜ ժողովուրդ։ Չէ՞ որ ոչնչացվող մշակութային այդ արժեքներն անկրկնելի են, անվերականգնելի, անգնահատելի ու եզակի։

Հայկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու
Դիտվել է՝ 433

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Աշխարհում քաղաքական փոփոխությունների նոր փուլ է սկսվել

Այսօր Եվրոպայի մի շարք երկրներում ազգային ուղղվածության ուժերը լուրջ քաղաքական դերակատարներ են դարձել։ Բայց պետք է հիշել, թե որտեղից են նրանք սկսել։
Մի քանի տարի առաջ նրանց հաճախ ներկայացնում էին որպես մարգինալ ուժեր՝ սահմանափակ աջակցությամբ և իշխանության հասնելու գրեթե զրոյական հնարավորությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը
Գեղարդից մինչև Գանձասար. պատմության կեղծարարությունն ու ազգային արժանապատվության հարցը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.