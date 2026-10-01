ՌԴ-ից կանխիկ ռուբլու արտահանման նոր սահմանափակումները. ի՞նչ ազդեցություն կունենա սա Հայաստանի վրա
30.09.2026 | 11:06
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արգելել է ֆիզիկական անձանց Ռուսաստանից կանխիկ եղանակով դուրս հանել 1 միլիոն ռուբլին գերազանցող գումար դեպի ԵԱՏՄ երկրներ (Հայաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան), ինչպես նաև Ադրբեջան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան: Իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (ԱՁ) համար կանխիկ ռուբլու արտահանումն այս երկրներ արգելվել է ամբողջությամբ՝ անկախ գումարի չափից:
Այս որոշումն անմիջականորեն առնչվում է Ռուսաստանում ապրող, աշխատող կամ բիզնեսով զբաղվող հայերին, ինչպես նաև Հայաստան ուղարկվող դրամական հոսքերին։
Ազդեցությունը աշխատանքային միգրանտների և տրանսֆերտների վրա
Ռուսաստանում աշխատող շատ հայեր նախկինում Հայաստան վերադառնալիս կամ հարազատներին այցելելիս իրենց հետ կանխիկ ռուբլի էին բերում։ Այսուհետ մեկ ճանապարհորդը չի կարող ՌԴ-ից կանխիկ դուրս հանել 1 միլիոն ռուբլուց ավելի գումար (ինչը կազմում է մոտ 11,000–12,000 ԱՄՆ դոլար կամ շուրջ 4.3–4.5 մլն դրամ)։
• Եթե գումարը 1 միլիոն ռուբլուց պակաս է, այն կարելի է տեղափոխել առանց խոչընդոտի։
• Կարևոր բացառություն. 1 միլիոն ռուբլուց ավելի կանխիկ գումար նույնպես հնարավոր է դուրս հանել, սակայն միայն կառավարության սահմանած միջազգային օդանավակայաններով և պարտադիր պայմանով՝ ներկայացնելով բանկային պաշտոնական выписка (քաղվածք), որն ապացուցում է, որ այդ գումարը կանխիկացվել է հենց տվյալ անձի բանկային հաշվից։ Կանոնները խախտելու դեպքում սահմանաչափը գերազանցող գումարը ենթակա է բռնագրավման։
Անկանխիկ և բանկային փոխանցումներ
Այս սահմանափակումը վերաբերում է բացառապես կանխիկ դրամին (թղթադրամներին)։ Բանկային անկանխիկ փոխանցումները (այդ թվում՝ բանկային հաշիվների, դրամական փոխանցումների համակարգերի կամ քարտերի միջոցով) շարունակում են գործել սովորական հունով՝ ՌԴ բանկային գործող կարգավորումների և առկա միջբանկային/պատժամիջոցային սահմանափակումների շրջանակներում։
Ազդեցությունը փոքր ու միջին բիզնեսի և առևտրի վրա
Այն անհատ ձեռնարկատերերն ու առևտրականները, որոնք Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառություն էին անում կանխիկ դրամով (օրինակ՝ ապրանք գնելու նպատակով կանխիկ ռուբլի էին տանում ՌԴ կամ բերում), այլևս չեն կարող դա անել։ Քանի որ ԱՁ-ների և իրավաբանական անձանց համար գործում է կանխիկի արտահանման բացարձակ արգելք, նրանք ստիպված կլինեն ամբողջությամբ անցնել անկանխիկ հաշվարկների կամ օգտվել օդանավակայաններում գործող հատուկ բանկային հիմնավորման ընթացակարգից։ Խախտման դեպքում բիզնեսից կբռնագրավվի տեղափոխվող կանխիկի ամբողջ գումարը։
Ազդեցությունը վերաբնակիչների (ռելոկանտների) և գույք վաճառողների վրա
Եթե Ռուսաստանում ապրող հայերը վաճառում են իրենց բնակարանը կամ այլ մեծարժեք գույք և ցանկանում են ստացված ամբողջ գումարը կանխիկով տեղափոխել Հայաստան, նրանք չեն կարողանա դա անել միանվագ եղանակով (առանց բանկային հաշվից հանված լինելու փաստաթղթային ապացույցի)։ Որպես լուծում՝ նրանք ստիպված կլինեն կա՛մ օգտվել պաշտոնական անկանխիկ բանկային փոխանցումներից, կա՛մ գումարը ՌԴ բանկային հաշվից հանել և օրինական քաղվածքով անցնել օդանավակայանի հատուկ անցակետով, կա՛մ էլ տեղափոխել մաս-մաս (յուրաքանչյուր ուղևորության ժամանակ՝ 1 մլն ռուբլու սահմաններում)։
Ամփոփում
Սովորական քաղաքացիների և աշխատանքային միգրանտների մեծ մասի համար, որոնք սովորաբար տեղափոխում են 1 մլն ռուբլուց պակաս գումար, այս որոշումը էական խոչընդոտներ չի ստեղծի։ Սակայն խոշոր գումարներ, բիզնես շրջանառություն կամ կուտակված խնայողություններ կանխիկով տեղափոխողների համար սա լրացուցիչ վարչարարական և սահմանափակող պայման է, որը պահանջում է անցում դեպի լիարժեք լեգալ բանկային հաշվառում։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ