Արդարության մերիտոկրատական սկզբունքնե՞ր, թե՞ կառավարչական անհրաժեշտություն
30.09.2026 | 11:21
Փիլիսոփայական և պետական կառավարման տեսանկյունից՝ ցածր արդյունավետությամբ կամ «վատ» աշխատանքի դիմաց աշխատավարձի բարձրացումը, հատկապես երբ այն կիրառվում է պետական ոլորտի միայն մի փոքր խմբի նկատմամբ, առաջացնում է լուրջ էթիկական, տնտեսագիտական և սոցիալական հարցադրումներ։
Այս մոտեցումը կարելի է դիտարկել երկու հիմնական դիրքից՝ դրա դեմ ներկայացվող փաստարկների և հնարավոր արդարացնող հիմնավորումների միջոցով։
1. Փաստարկներ «Ընդունելի չէ» դիրքորոշման օգտին
• Արդարության և վաստակի (մերիտոկրատիա) սկզբունքի խախտում
Վարձատրությունը պետք է արտացոլի կատարողականը, ջանքն ու արդյունքը։ Երբ «վատ» (ցածր արդյունավետությամբ) աշխատանքը պարգևատրվում է, խախտվում է բաշխողական արդարությունը (distributive justice): Սա հասարակությանը ազդանշան է տալիս, որ որակը կապ չունի վարձատրության հետ։
• Բարոյական վտանգ (Moral Hazard) և մոտիվացիայի անկում
• Խրախուսման աղավաղում. եթե աշխատողները ստանում են բարձր աշխատավարձ առանց որակի ապահովման, նրանք կորցնում են ինքնազարգացման կամ աշխատանքը լավացնելու խթանը։
• Անհավասարություն. պետական համակարգի մյուս աշխատակիցների շրջանում, ովքեր բարեխիղճ են աշխատում, բայց չեն ընդգրկվում այդ «փոքր խմբում», առաջանում են արդարացի դժգոհություն, հիասթափություն և մոտիվացիայի կորուստ։
• Հանրային միջոցների անարդյունավետ ծախսում
Պետական ոլորտի ֆինանսավորումն իրականացվում է հարկատուների հաշվին։ Հանրային ռեսուրսները ոչ արդյունավետ աշխատանքի վրա վատնելը հակասում է պետական կառավարման պատասխանատվության էթիկային։
2. Հնարավոր հիմնավորումներ (Երբ կարող է դիտվել որպես անհրաժեշտություն)
• «Ապրուստի աշխատավարձի» (Living Wage) էթիկա
Սոցիալական բնագավառում գոյություն ունի մոտեցում, որ յուրաքանչյուր աշխատող, անկախ իր ընդունակություններից կամ ընթացիկ արդյունավետությունից, պետք է ստանա այնպիսի վարձատրություն, որը կապահովի արժանապատիվ ապրելակերպ։ Եթե աշխատանքը «վատն» է ոչ թե ծուլության, այլ ցածր որակավորման կամ ծանր պայմանների պատճառով, աշխատավարձի բարձրացումը կարող է դիտվել որպես սոցիալական աջակցություն։
• Որակի բարձրացման նախապայման (Էֆեկտիվ աշխատավարձի տեսություն)
Տնտեսագիտության մեջ «էֆեկտիվ աշխատավարձի» (efficiency wage) հայեցակարգը ենթադրում է, է որ ցածր աշխատավարձն ինքնին կարող է լինել վատ աշխատանքի պատճառը։ Աշխատավարձը նախապես բարձրացնելով՝ պետությունը կարող է փորձել.
• Ներգրավել ավելի որակյալ կադրեր։
• Նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը (հատկապես պետական փոքր, բայց ռազմավարական խմբերի համար)։
• Պահանջել ավելի բարձր պատասխանատվություն հետագայում։
• Պիլոտային (փորձնական) ծրագրեր
Եթե բարձրացումը կիրառվում է միայն «փոքր խմբի» նկատմամբ, դա կարող է հիմնավորվել որպես պիլոտային փորձարկում՝ հասկանալու համար, թե արդյոք ֆինանսական խթանը կբերի համակարգային փոփոխության՝ նախքան այն ամբողջ պետական ապարատի վրա տարածելը։
Ամփոփում
Վատ աշխատանքի համար աշխատավարձի բարձրացումն էթիկորեն անընդունելի է, եթե բացակայում են հստակ չափանիշները, ակնկալվող որակական փոփոխություններն ու պատասխանատվության մեխանիզմները։ Կառավարչական տեսանկյունից այն դառնում է ընդունելի միայն այն պայմանով, եթե բարձրացմանը զուգահեռ սահմանվում են վերահսկողության խիստ մեխանիզմներ և որակի բարձրացման հստակ պահանջներ։
Պետական համակարգում նման քայլը բարոյապես և քաղաքականապես արդարացված է դառնում միայն այն դեպքում, երբ այն դիտվում է ոչ թե որպես «վատ աշխատանքի պարգևատրում», այլ որպես ռեսուրսների ներդրում՝ աշխատանքի որակն ու պատասխանատվությունն արմատապես փոխելու համար։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ