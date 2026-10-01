Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Պետական բյուջեն իշխանության վարկանիշն ապառիկ ֆինանսավորելու միջոց չէ

Պետական բյուջեն իշխանության վարկանիշն ապառիկ ֆինանսավորելու միջոց չէ

Պետական բյուջեն իշխանության վարկանիշն ապառիկ ֆինանսավորելու միջոց չէ
01.10.2026 | 11:13

Կառավարությունը պատրաստվում է ևս 250 միլիոն եվրոյի վարկ ներգրավել՝ բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու համար։ Քսան տարվա պարտավորություն՝ այսօրվա ծախսերի դիմաց։ Իսկ ի՞նչ տնտեսություն ենք թողնում այս վարկը քսան տարի հետո մարողներին։

2026 թվականի հունվար–հուլիսին ընթացիկ ծախսերն աճել են 17.2%-ով, իսկ կապիտալ ծախսերը՝ նվազել 26.6%-ով՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Գործնականում արձանագրվում է կապիտալ ծախսերի ցածր կատարողական՝ անկումը հիմնականում կապելով պաշտպանական ծախսերի կրճատման հետ։ Այսինքն՝ բյուջեի առօրյա պարտավորություններն ընդլայնվում են, իսկ պետության երկարաժամկետ կարողությունները ֆինանսավորող ծախսերը՝ նահանջում։

Ապրիլի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակը 36 հազարից դարձավ 46 հազար դրամ, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակի հաշվարկման հիմնական չափը՝ 24 հազարից՝ 34 հազար դրամ։ Բայց ամսական հավելումը մշտական բյուջետային պարտավորություն է։ Այն պետք է ապահովվի կայուն եկամուտներով և միջնաժամկետ հաշվարկով։ Թոշակառուի արժանապատիվ կյանքը չի կարելի կախել հերթական վարկի հասանելիությունից։

Առողջության համընդհանուր ապահովագրության դեպքում ֆինանսական պլանավորման խնդիրը նույնիսկ ավելի տեսանելի է։ Հասանելի տեղեկատվության համաձայն առաջին կիսամյակում արդեն ծախսվել էր համապատասխան հոդվածով ամբողջ տարվա համար նախատեսված գումարի շուրջ 80%-ը, իսկ ապահովագրվածների շրջանակն ընդլայնվել էր։ Տարվա կեսին տարեկան հատկացումների չորս հինգերորդի օգտագործումը պահանջում է հրապարակային բացատրություն՝ ծախսերի ժամանակային բաշխո՞ւմ է, պահանջարկի թերագնահատո՞ւմ, թե՞ ֆինանսական հաշվարկից առաջ ընկած քաղաքական խոստում։

Հարկաբյուջետային «ոսկե կանոնի» տնտեսական տրամաբանությունն այն է, որ պարտքային ֆինանսավորումը պետք է ուղեկցվի ապագայի համար ներդրումներով։ Նոր վարկն ինքնին ուղղակիորեն չի վկայում այս կանոնի խախտման մասին, կամ հենց կենսաթոշակների պարտքային ֆինանսավորում։ Բայց ընթացիկ պարտավորությունների ընդլայնումն ու կապիտալ ծրագրերի հետընթացը լուրջ հարց են առաջացնում՝ պետությունը պարտք է վերցնում իր եկամտաստեղծ կարողությո՞ւնն ամրապնդելու, թե՞ ծախսային անհամապատասխանությունները շարունակաբար փակելու համար։

Քաղաքական իմաստով այս կառուցվածքը չափազանց հարմար է ընտրական պոպուլիզմին։ Վճարումն ու դրա ազդեցություն անմիջապես է երևում, իսկ չկատարված ներդրման վնասը՝ տարիներ անց։ Խոստման հեղինակն այսօր ստանում է իր քաղաքական շահաբաժինը, իսկ ապագա հարկատուն՝ դրա մարման ժամանակացույցը։ Նախընտրական առատաձեռնության «ամենահարմար ֆինանսավորողը», պարզվում է, դեռ քվեարկելու իրավունք չունեցող սերունդն է։

Քաղաքացին արժանի է և՛ պատշաճ կենսաթոշակի, և՛ հասանելի բուժօգնության, և՛ պաշտպանված ու զարգացող պետության։ Կառավարության գործը դրանց ֆինանսական համադրությունն ապահովելն է։

Պետական բյուջեն իշխանության վարկանիշն ապառիկ ֆինանսավորելու միջոց չէ։

Դավիթ Անանյան

Դիտվել է՝ 238

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.