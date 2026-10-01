Երախտավորներ

Սերունդների անխզելի կապը․ Լեգենդար բժիշկ Ամիրբար Սարգսյանի ժառանգությունն ու բժշկական դինաստիան
Հայկական բժշկության պատմության մեջ կան անուններ, որոնք դառնում են դարաշրջանի խորհրդանիշ, մարդիկ, որոնց գործունեությամբ կերտվել են մեր երկրի առողջապահության հիմքերը։ Նման երախտավորներից է հայկական մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հիմնասյուներից մեկը՝ անմոռանալի բժիշկ Ամիրբար Սարգսյանը (1922-2011 թթ.)։
Նրա անունը տասնամյակներ շարունակ ասոցացվել է բացարձակ պրոֆեսիոնալիզմի, մարդասիրության և հազարավոր նոր կյանքեր լույս աշխարհ բերելու սրբազան առաքելության հետ։
Լեգենդար վիրաբույժն ու ավագ սերնդի ուսուցիչը
Գործընկերների և բժշկական հանրույթի հիշողություններում Ամիրբար Սարգսյանը մնացել է որպես բացառիկ հմտությամբ վիրաբույժ-գինեկոլոգ, ում անթերի վիրահատական տեխնիկան և աշխատանքային սկզբունքները դարձել են ուսումնական ուղեցույց երիտասարդ մասնագետների մի ամբողջ սերնդի համար։ Նա ոչ միայն բժիշկ էր, այլև իրական ուսուցիչ, որ կարողացավ ձևավորել ուրույն բժշկական դպրոց՝ հիմնված գիտական խստության, բարեխղճության և հիվանդի հանդեպ անսահման հոգատարության վրա։
Ամիրբար Սարգսյանն իրապես այն բացառիկ բժիշկներից էր, ում համար ամենամեծ կոչումը բուժառուների անսահման սերն ու երախտագիտությունն էր: Շատ հաճախ բժշկական գիտությունների թեկնածուի (բ.գ.թ.) կամ պրոֆեսորի տիտղոսները արտացոլում են գիտական գործունեությունը, սակայն գործնական բժշկության մեջ կան անհատներ, ում տաղանդը, մարդկայնությունն ու «ոսկե ձեռքերը» գերազանցում են ցանկացած պաշտոնական կոչում:
Ամիրբար Սարգսյանի կերպարը հիշվում է հենց այդպիսին.
• Բարձր պրոֆեսիոնալիզմ. Նա հազարավոր կանանց պարգևել է մայրության բերկրանք՝ լուծելով բարդագույն բժշկական խնդիրներ:
• Մարդկային ջերմություն. Նրան բնորոշ էր առանձնահատուկ հոգատարությունն ու ուշադրությունը յուրաքանչյուր այցելուի հանդեպ:
• Վստահության մթնոլորտ. Բժշկի հանդեպ բացարձակ վստահությունը հաճախ ավելի բուժիչ է լինում, քան ցանկացած դեղամիջոց:
Նման բժիշկների թողած ժառանգությունը չափվում է ոչ թե գիտական թեզերով, այլ փրկված կյանքերով և սերունդների երախտագիտությամբ:
Երեք սերունդ՝ նվիրված կյանքի փրկությանը
Ամիրբար Սարգսյանի թողած ժառանգությունը միայն հիշողություններով չէ, որ ապրում է։ Նա հիմք է դրել բժշկական մի դինաստիայի, որն արդեն երեք սերունդ շարունակում է կրել ու զարգացնել նրա սկսած գործը.
• 2-րդ սերունդ՝ որդի՝ Աշոտ Ամիրբարի Սարգսյան։ Բարձրակարգ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ով երկար տարիներ շարունակում է հոր սրբազան ուղին «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի ծննդատանը՝ փոխանցելով ձեռք բերված հսկայական փորձն ու գիտելիքը։
• 3-րդ սերունդ՝ թոռ՝ Արամ Աշոտի Սարգսյան։ Դինաստիայի երիտասարդ և խոստումնալից ներկայացուցիչ, որը վստահորեն շարունակում է ընտանեկան ավանդույթները՝ հավատարիմ մնալով պապի և հոր որդեգրած մասնագիտական բարձր չափանիշներին։
Ավանդույթներ, որոնք չեն ծերանում
Թեև վաստակաշատ բժիշկն այլևս ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, նրա հիմնած արժեքներն այսօր էլ կենդանի են ու շնչում են ինչպես հարազատների, այնպես էլ նրա սաների ու գործընկերների ամենօրյա պրակտիկայում։
Երբ հայրն ու որդին՝ Աշոտ և Արամ Սարգսյանները, շարունակում են բժշկի սուրբ առաքելությունը, դա միայն մասնագիտության ընտրություն չէ, այլ սերնդեսերունդ փոխանցվող այն անխզելի կապի վառ ապացույցը, որը կոչվում է հավատարմություն մասնագիտությանը, ընտանիքին և մարդուն։
Արամ ՍԱՐԳՍՅԱՆ