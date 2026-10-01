Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Օգնե՛նք Նարեկին

Օգնե՛նք Նարեկին

Օգնե՛նք Նարեկին
01.10.2026 | 12:38

Նյութը հրապարակվել է մայրիկի գրավոր համաձայնությամբ:
Այս հրաշք ու լուսավոր փոքրիկը Նարեկն է՝ 9 տարեկան, Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքից։
Երեխայի մոտ ախտորոշվել է Դյուշենի մկանային դիստրոֆիա։ Նարեկի վիճակը ժամ առ ժամ վատանում է։ Դուբայի բժիշկների եզրակացությամբ՝ երեխային ցուցված է գենային թերապիա՝ Elevidys ներարկման դեղամիջոցով։
Բուժման արժեքը կազմում է 3,000,000 ԱՄՆ դոլար, ինչն ընտանիքի համար աստղաբաշխական ու անհասանելի գումար է։ Այս հիվանդության ընթացքը, ցավոք, դանդաղեցնելու այլ ռեսուրս չկա։
Խնդրում ենք մեծ թափով ակտիվանալ։ Ձեր յուրաքանչյուր փոխանցումն ու տարածումը կարող են վճռորոշ նշանակություն ունենալ։ Օգնե՛ք, որ այս կենսախինդ ու հրաշք փոքրիկը շարունակի ապրել, խաղալ և վայելել իր անհոգ մանկությունը։
Ուղարկե՛ք այս գրառումը ձեր ընկերներին, ազգականներին ու գործընկերներին։ Միգուցե հենց ձեր տարածած նյութի շնորհիվ գտնվի մեկը, ով կկարողանա օգնել։
Նարեկի ամենասիրելի մարզիկը Արման Ծառուկյանն է։ Եթե այս գրառումը հասնի Արմանին, խնդրում ենք՝ հնարավորության դեպքում կատարի՛ր Նարեկի այս փոքրիկ, բայց միևնույն ժամանակ այնքան մեծ երազանքը։

Նարեկին աջակցելու տարբերակները՝
4318 2801 0007 7293 (Հիմնադրամի բիզնես քարտ)
703106978 (Իդրամ)
AMD 11822004153700
USD 11822004153703
EUR 11822004153702 RUB 11822004153704
Альфа Банк: 2200 1513 9285 6287 (Պողոսյան Անի)
gofund.me (Այստեղ տեղադրեք հղումը)

<img class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4d/1/16/1f4de.png" alt="
Դիտվել է՝ 206

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.