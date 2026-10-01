Օգնե՛նք Նարեկին
01.10.2026 | 12:38
Նյութը հրապարակվել է մայրիկի գրավոր համաձայնությամբ:
Այս հրաշք ու լուսավոր փոքրիկը Նարեկն է՝ 9 տարեկան, Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքից։
Երեխայի մոտ ախտորոշվել է Դյուշենի մկանային դիստրոֆիա։ Նարեկի վիճակը ժամ առ ժամ վատանում է։ Դուբայի բժիշկների եզրակացությամբ՝ երեխային ցուցված է գենային թերապիա՝ Elevidys ներարկման դեղամիջոցով։
Բուժման արժեքը կազմում է 3,000,000 ԱՄՆ դոլար, ինչն ընտանիքի համար աստղաբաշխական ու անհասանելի գումար է։ Այս հիվանդության ընթացքը, ցավոք, դանդաղեցնելու այլ ռեսուրս չկա։
Խնդրում ենք մեծ թափով ակտիվանալ։ Ձեր յուրաքանչյուր փոխանցումն ու տարածումը կարող են վճռորոշ նշանակություն ունենալ։ Օգնե՛ք, որ այս կենսախինդ ու հրաշք փոքրիկը շարունակի ապրել, խաղալ և վայելել իր անհոգ մանկությունը։
Ուղարկե՛ք այս գրառումը ձեր ընկերներին, ազգականներին ու գործընկերներին։ Միգուցե հենց ձեր տարածած նյութի շնորհիվ գտնվի մեկը, ով կկարողանա օգնել։
Նարեկի ամենասիրելի մարզիկը Արման Ծառուկյանն է։ Եթե այս գրառումը հասնի Արմանին, խնդրում ենք՝ հնարավորության դեպքում կատարի՛ր Նարեկի այս փոքրիկ, բայց միևնույն ժամանակ այնքան մեծ երազանքը։
Նարեկին աջակցելու տարբերակները՝
4318 2801 0007 7293 (Հիմնադրամի բիզնես քարտ)
703106978 (Իդրամ)
AMD 11822004153700
USD 11822004153703
EUR 11822004153702 RUB 11822004153704
Альфа Банк: 2200 1513 9285 6287 (Պողոսյան Անի)
<img class="xz74otr x15mokao x1ga7v0g x16uus16 xbiv7yw" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4d/1/16/1f4de.png" alt="
Մեկնաբանություններ