Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Թաջ Մահալն ու հայուհի տիրուհու առեղծվածը

Թաջ Մահալն ու հայուհի տիրուհու առեղծվածը

Թաջ Մահալն ու հայուհի տիրուհու առեղծվածը
01.10.2026 | 12:44

(պատմական փաստեր և ավանդազրույցներ)

Թաջ Մահալի հետ կապված «հայուհի տիրուհու» պատմությունը վերաբերում է Մումթազ Մահալին (Արջումանդ Բանու Բեգում), ում հիշատակին կառուցվել է Թաջ Մահալը, ինչպես նաև Հերմինե (Հեղինե) Շահրիզամանին:
Այս թեմայով պատմագիտական և ժողովրդական վարկածները հետևյալն են.
1. Մումթազ Մահալի հայկական ծագման վարկածը
* Ըստ հայկական ավանդազրույցների և որոշ պատմական աղբյուրների՝ Մումթազ Մահալի մայրը կամ տատը եղել է հնդկահայ արիստոկրատիայի ներկայացուցիչ (հաճախ հիշատակվում է Հերմինե կամ Հեղինե անունով):
* Նշվում է, որ նա Մեծ Մողոլների կայսր Շահ Ջահանի սիրելի կինն էր, ում մահից հետո (1631 թ.) կայսրը որոշեց կառուցել աշխարհի հրաշալիքներից մեկը համարվող Թաջ Մահալ դամբարանը:
2. Պաշտոնական պատմագիտական վարկածը
* Պարսկական և հնդկական պաշտոնական պատմագրության համաձայն՝ Մումթազ Մահալը ծնվել է պարսկական ազնվական ընտանիքում: Նրա հայրը՝ Ասաֆ Խանը, վեզիր էր:
* Այնուամենայնիվ, Հնդկաստանի Մեծ Մողոլների պալատում հայերն ունեին հսկայական ազդեցություն, և պալատական հարեմում կային բազմաթիվ հայուհիներ (օրինակ՝ Աքբար Մեծի կինը՝ Մարիամ Զամանի Բեգումը), ինչն էլ հիմք է տվել հայկական արմատների մասին վարկածին:
3. Հնդկաստանի մյուս հայ թագուհիները
Հաճախ «Թաջ Մահալի հայուհի» արտահայտությունը շփոթում են Մեծ Մողոլների պալատի մեկ այլ հայտնի հայուհու՝ Մարիամ Զամանիի (կամ Հերմինեի) հետ, որը Աքբար կայսեր կինն էր, ուներ սեփական պալատն ու մեծ ազդեցություն տերության մեջ:

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 417

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.