Թաջ Մահալն ու հայուհի տիրուհու առեղծվածը
01.10.2026 | 12:44
(պատմական փաստեր և ավանդազրույցներ)
Թաջ Մահալի հետ կապված «հայուհի տիրուհու» պատմությունը վերաբերում է Մումթազ Մահալին (Արջումանդ Բանու Բեգում), ում հիշատակին կառուցվել է Թաջ Մահալը, ինչպես նաև Հերմինե (Հեղինե) Շահրիզամանին:
Այս թեմայով պատմագիտական և ժողովրդական վարկածները հետևյալն են.
1. Մումթազ Մահալի հայկական ծագման վարկածը
* Ըստ հայկական ավանդազրույցների և որոշ պատմական աղբյուրների՝ Մումթազ Մահալի մայրը կամ տատը եղել է հնդկահայ արիստոկրատիայի ներկայացուցիչ (հաճախ հիշատակվում է Հերմինե կամ Հեղինե անունով):
* Նշվում է, որ նա Մեծ Մողոլների կայսր Շահ Ջահանի սիրելի կինն էր, ում մահից հետո (1631 թ.) կայսրը որոշեց կառուցել աշխարհի հրաշալիքներից մեկը համարվող Թաջ Մահալ դամբարանը:
2. Պաշտոնական պատմագիտական վարկածը
* Պարսկական և հնդկական պաշտոնական պատմագրության համաձայն՝ Մումթազ Մահալը ծնվել է պարսկական ազնվական ընտանիքում: Նրա հայրը՝ Ասաֆ Խանը, վեզիր էր:
* Այնուամենայնիվ, Հնդկաստանի Մեծ Մողոլների պալատում հայերն ունեին հսկայական ազդեցություն, և պալատական հարեմում կային բազմաթիվ հայուհիներ (օրինակ՝ Աքբար Մեծի կինը՝ Մարիամ Զամանի Բեգումը), ինչն էլ հիմք է տվել հայկական արմատների մասին վարկածին:
3. Հնդկաստանի մյուս հայ թագուհիները
Հաճախ «Թաջ Մահալի հայուհի» արտահայտությունը շփոթում են Մեծ Մողոլների պալատի մեկ այլ հայտնի հայուհու՝ Մարիամ Զամանիի (կամ Հերմինեի) հետ, որը Աքբար կայսեր կինն էր, ուներ սեփական պալատն ու մեծ ազդեցություն տերության մեջ:
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ