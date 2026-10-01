Իլոն Մասկ. «Ապագայում յուրաքանչյուր մարդ կունենա սեփական ռոբոտ»
01.10.2026 | 13:00
«Յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ սեփական ռոբոտ, որը կխնամի տարեց ծնողներին, կզբաղվի երեխաների խնամքով, կգործի որպես անձնական դաստիարակ և կկատարի տարբեր տեսակի աշխատանքներ»։
Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկն այս կարծիքը հայտնել է China Media Corporation-ին տված բացառիկ հարցազրույցում՝ խոսելով ռոբոտների ապագա կիրառության վերաբերյալ:
Նրա խոսքով՝ ապագա աշխարհում մեկ մարդը կկարողանա կառավարել հարյուրավոր, հազարավոր և նույնիսկ տասնյակ հազարավոր ֆիզիկական ռոբոտներ ու թվային խելացի գործակալներ:
Մասկը նշել է, որ ռոբոտների թիվը առաջիկա տարիներին, հավանաբար, կշարունակի աճել երկրաչափական պրոգրեսիայով։
- Ես կանխատեսում եմ, որ տասը տարվա ընթացքում աշխարհում կլինի առնվազն 1 միլիարդ մարդանման ռոբոտ։ Հաջորդ 15 տարիների ընթացքում նրանց թիվը, հնարավոր է, հասնի 10 միլիարդի, իսկ 20 տարի անց՝ 100 միլիարդի,- եզրափակել է Մասկը:
Գագիկ ՇՈԼԻՆՅԱՆ
Մեկնաբանություններ