Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Իլոն Մասկ. «Ապագայում յուրաքանչյուր մարդ կունենա սեփական ռոբոտ»

Իլոն Մասկ. «Ապագայում յուրաքանչյուր մարդ կունենա սեփական ռոբոտ»

Իլոն Մասկ. «Ապագայում յուրաքանչյուր մարդ կունենա սեփական ռոբոտ»
01.10.2026 | 13:00

«Յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ սեփական ռոբոտ, որը կխնամի տարեց ծնողներին, կզբաղվի երեխաների խնամքով, կգործի որպես անձնական դաստիարակ և կկատարի տարբեր տեսակի աշխատանքներ»։
Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկն այս կարծիքը հայտնել է China Media Corporation-ին տված բացառիկ հարցազրույցում՝ խոսելով ռոբոտների ապագա կիրառության վերաբերյալ:
Նրա խոսքով՝ ապագա աշխարհում մեկ մարդը կկարողանա կառավարել հարյուրավոր, հազարավոր և նույնիսկ տասնյակ հազարավոր ֆիզիկական ռոբոտներ ու թվային խելացի գործակալներ:
Մասկը նշել է, որ ռոբոտների թիվը առաջիկա տարիներին, հավանաբար, կշարունակի աճել երկրաչափական պրոգրեսիայով։
- Ես կանխատեսում եմ, որ տասը տարվա ընթացքում աշխարհում կլինի առնվազն 1 միլիարդ մարդանման ռոբոտ։ Հաջորդ 15 տարիների ընթացքում նրանց թիվը, հնարավոր է, հասնի 10 միլիարդի, իսկ 20 տարի անց՝ 100 միլիարդի,- եզրափակել է Մասկը:

Գագիկ ՇՈԼԻՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 184

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.