Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Անաստաս Միկոյանն ընդդեմ Լեռնային Արցախի ու Նախիջևանի

Անաստաս Միկոյանն ընդդեմ Լեռնային Արցախի ու Նախիջևանի

Անաստաս Միկոյանն ընդդեմ Լեռնային Արցախի ու Նախիջևանի
01.10.2026 | 13:05

60 տարի առաջ ճիշտ այս օրը՝ 1966 թ. սեպտեմբերի 30-ին, Խորհրդային Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար Անտոն Քոչինյանը և Նախարարների խորհրդի նախագահ Բադալ Մուրադյանը Լեռնային Արցախը (Ղարաբաղը) և Նախիջևանը Խորհրդային Հայաստանին վերադարձնելու հարցով գրավոր դիմել են Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտե (ԽՄԿԿ ԿԿ)՝ մասնավորապես հայտնելով հետևյալը.
«Լեռնային Ղարաբաղի փոխանցումը Հայաստանին կվերացնի ստեղծված իրավիճակի աննորմալությունը. Խորհրդային Միության պայմաններում միշտ փոքրաթիվ հայ ժողովուրդն ունի երկու պետականություն՝ մեկ միութենական հայկական հանրապետություն և մեկ ինքնավար ազգային մարզ, որը կից է նրան, բայց գտնվում է այլ միութենական հանրապետության կազմում։
Ելնելով վերոգրյալից՝... ծայրահեղ անհրաժեշտ ենք համարում քննարկել Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը Հայկական ԽՍՀ-ին վերադարձնելու հետ կապված հարցերը»:
Խորհրդային Հայաստանի իշխանության այս ձեռնարկը դատապարտվեց ձախողման, քանի որ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարներին ամենատարբեր միջոցներով հաջողվել էր ԽՄԿԿ կենտրոնական կոմիտեի ղեկավարությանը համոզել, որ Հայաստանի ղեկավարության տվյալ քայլն ազգայնական տարրերի նախաձեռնություն է, որը կարող է առաջացնել ազգամիջյան բախումներ:
Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարներին այդ հարցում օգնել էին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ Անաստաս Միկոյանը և Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քաղաքական բյուրոյի անդամ Միխայիլ Սուսլովը:
Զարմանալի է, բայց փաստ, որ Լեռնային Արցախն ու Նախիջևանը Հայաստանին վերադարձնելու նպատակ հետապնդող Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարների նախաձեռնությունը ձախողելու հարցում Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարներին աջակցել էր նաև ազգությամբ հայ Անաստաս Միկոյանը: Սա անառարկելիորեն վկայում է այն իրողության մասին, որ Միկոյանը կողմ է եղել, որ Լեռնային Արցախն ու Նախիջևանը չվերադարձվեն մայր Հայաստանին, այլ շարունակեն բռնակցված մնալ բոլոր առումներով Արցախի ու Նախիջևանի համար խորթ և օտար Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում:
Ցավալի է, բայց կրկին փաստ, որ մեր օրերում նույնպես, ինչպես վերոհիշյալ շրջանում, «անաստասմիկոյանների» պակաս չունենք: Այս առումով խիստ անհրաժեշտություն կա խոր և համապարփակ վերլուծության՝ հասկանալու սեփական հայրենիքից կամ դրա մի մասից կամավոր հրաժարվելու հայ մարդու շարժառիթներն ու գտնելու նման ապազգային մտածողությունն արմատախիլ անելու ուղիները:

Ստեփան ՀԱՍԱՆ-ՋԱԼԱԼՅԱՆ

Քաղաքագետ
Դիտվել է՝ 186

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.