Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Իմ ընտրությունը

Իմ ընտրությունը

Իմ ընտրությունը
01.10.2026 | 13:25

Ինձ հաճախ են հանդիմանում կամ մեղադրում քաղաքական հայացքներիս և ընդդիմադիր գործունեությանս համար։ Ասում են, թե դա խանգարել է և խանգարում է ինձ մասնագիտական ու կարիերային աճի ճանապարհին։ Այո՛, ես շատ հանգիստ կարող էի ընտրել կոնֆորմիզմի հարմարավետ ուղին, տեղավորվել օրվա իշխանության «թևի տակ», լռել, հարմարվել, լուծել անձնական հարցերս և վայելել «հանգիստ կյանքի» բոլոր առավելությունները։ Դա ամենահեշտ ճանապարհն է։
Ունենալով ակադեմիական եռաստիճան (բարձրագույն և հետբուհական) կրթություն և տարիների մասնագիտական փորձառություն՝ ես այսօր գործազուրկ եմ։ Գործազուրկ եմ, որովհետև մասնավոր հատվածում շատերը պարզապես զգուշանում և խուսափում են իրենց թիմում տեսնել սեփական քաղաքական դիրքորոշում ունեցող ու հանրային տեսակետ հայտնող մասնագետի, իսկ պետական համակարգի դռներն ինձ նման մարդկանց առջև վաղուց փակ են։ Սա իմ ընտրության գինն է։
Կարիերա կամ աշխատանք կարելի է գտնել ցանկացած պահի, բայց կորցրած արժանապատվությունը, ծռված ողնաշարն ու վաճառված խիղճը վերականգնելն անհնար է։ Ես ընտրել եմ բարդ, բայց ազնիվ ճանապարհը՝ մնալ հավատարիմ իմ արժեքներին, իմ սկզբունքներին և իմ պետությանը։

Տաթև ԶՈՐՅԱՆ

Հ.Գ.
Խնդրում եմ ինձ այլևս ցույց չտալ «ճշմարիտ ուղին» և չփորձել շեղել ինձ «սխալ» ճանապարհից։
Դիտվել է՝ 188

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.