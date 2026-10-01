Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Եվրոպան վերադառնալու՞ է 19-րդ դարի «ուժերի հավասարակշռությանը», թե՞ Գերմանիան կփորձի կառուցել նոր եվրոպական կայսրություն՝ ավելի կոշտ և ավելի վտանգավոր

Եվրոպան վերադառնալու՞ է 19-րդ դարի «ուժերի հավասարակշռությանը», թե՞ Գերմանիան կփորձի կառուցել նոր եվրոպական կայսրություն՝ ավելի կոշտ և ավելի վտանգավոր

Եվրոպան վերադառնալու՞ է 19-րդ դարի «ուժերի հավասարակշռությանը», թե՞ Գերմանիան կփորձի կառուցել նոր եվրոպական կայսրություն՝ ավելի կոշտ և ավելի վտանգավոր
01.10.2026 | 13:38

Ֆաշիզմը երբեք չի վերադառնում նույն համազգեստով։ Այն վերադառնում է նոր բառերով, նոր թշնամիով և նոր «օրինական» պատճառով։

Գերմանիան մտել է իր Zeitenwende-ի՝ բեկումնային պահի փուլը։ Ռազմական բյուջեն առաջիկա տարիներին պետք է հասնի 150+ միլիարդ եվրոյի՝ ՀՆԱ-ի մոտ 3,5%-ին։ Բեռլինը բացահայտ հայտարարում է, որ ուզում է ունենալ Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակը, իսկ պաշտոնական բառապաշարում վերադարձել է Kriegstüchtigkeit-ը՝ պատերազմելու պատրաստ լինելը։ Լիտվայում տեղակայվում է մշտական գերմանական բրիգադ։ Առաջին անգամ՝ 1945-ից ի վեր։

Սա միայն Գերմանիայի ընտրությունը չէ։

Հիշենք Մաքինդերին. ով իշխում է Արևելյան Եվրոպային, իշխում է Հարթլենդին, ով իշխում է Հարթլենդին՝ Եվրասիային, ով իշխում է Եվրասիային՝ աշխարհին։ Լոնդոնի և Վաշինգտոնի դարավոր մղձավանջը մեկն է՝ գերմանական տեխնոլոգիայի և ռուսական ռեսուրսի միավորումը։ Դրա համար Բեռլինի և Մոսկվայի միջև անդունդը միշտ խորացվել է։ Առաջին աշխարհամարտից առաջ։ Երկրորդից առաջ։ Եվ այսօր։

«Հյուսիսային հոսքերի» հետ փլուզվեց գերմանա-ռուսական վերջին կամուրջը։ Ով շահեց՝ ակնհայտ է։ Գերմանիան կրկին դառնում է Արևմուտքի ցամաքային սուրը Ռուսաստանի դեմ, իսկ Արևելյան Եվրոպան՝ բախման գոտի, որտեղ երկու հսկաները պետք է մաշեն միմյանց։

Բայց ամենավտանգավորը թվերը չեն։ Ամենավտանգավորը հոգեբանությունն է։

Ֆաշիզմը խորհրդանիշ չէ, այն աշխարհընկալում է. ուժի ու կարգի պաշտամունք, պետության մեծությունը՝ մարդուց վեր, թշնամու կերպարը՝ որպես ազգը համախմբող գործիք, զենքը՝ որպես արժանապատվության չափանիշ։ Այս աշխարհընկալումը չի մեռնում։ Այն քնում է։

Ութ տասնամյակ գերմանական հասարակությունն ապրեց գլուխը խոնարհած, մեղքի բարդույթով։ Բայց կոլեկտիվ հիշողությունից չես ջնջում այն, ինչ մի ժամանակ զգացվել է որպես մեծություն։ Հասարակության մի մասի համար այդ դարաշրջանը ոչ միայն ողբերգություն է, այլև ուժի, կազմակերպվածության և աշխարհին թելադրելու «փայլ»։ Իսկ երբ պետությունն ինքը նորից խոսում է «ուժեղ բանակի» ու «առաջատար դերի» մասին, քնած բնազդները ստանում են այն, ինչ երբեք չէին ունեցել՝ օրինականություն։

Փաթեթավորումը գեղեցիկ է՝ «ժողովրդավարության պաշտպանություն», «պայքար հանուն ազատության»։ Ներսում նույն կարիքն է՝ վերականգնել կորցրած մեծությունը։ Ֆաշիզմը վերադառնում է ոչ թե երբ մարդիկ չարիք են ուզում, այլ երբ վիրավորված հպարտությունը, ռազմականացումը և «արդար թշնամին» հանդիպում են իրար։

Լոնդոնն ու Վաշինգտոնը կարծում են, թե Գերմանիան իրենց գործիքն է։ Իսկ գուցե Բեռլինը հենց դա՞ է ուզում, որ նրանք կարծեն։ Թույլ տալ, որ քեզ վերազինեն, կառուցել Եվրոպայի ամենահզոր բանակը և հետո դառնալ ինքնուրույն խաղացող։

Պատմությունը մի բան հաստատ գիտի. զինված, հարուստ ու ինքնավստահ Գերմանիան երբեք երկար չի մնում որևէ մեկի կրտսեր գործընկերը։ Վաղ թե ուշ Բեռլինում կհնչի հարցը. ինչո՞ւ պետք է մենք կրենք Ռուսաստանի հետ բախման ռիսկը, երբ Լոնդոնն ու Վաշինգտոնն ապահով նստած են Լա Մանշի ու օվկիանոսի այն կողմում։ Հաջորդ քայլը կարող է լինել նոր գործարքը Մոսկվայի հետ՝ արդեն գերմանական պայմաններով։

Նրանք դարբնում են մի հսկա, որը մի օր կարող է շրջվել հենց իր դարբինների դեմ։

Իսկ Եվրամիությո՞ւնը։ Այն կանգնած էր երկու սյան վրա՝ էժան ռուսական էներգիա և ամերիկյան անվտանգության հովանոց։ Առաջինն այլևս չկա, երկրորդը ճաքած է։ ԵՄ-ն ստեղծվել էր որպես շուկա, ոչ թե ռազմական կայսրություն։ Ֆրանսիան, որն իրեն միշտ համարել է Եվրոպայի գլխավոր ռազմական ուժը, և Լեհաստանը՝ իր պատմական վախերով, չեն հաշտվի Բեռլինի միահեծան իշխանության հետ։

Եվ մնում է բաց հարցը.

Եվրոպան վերադառնալու՞ է 19-րդ դարի «ուժերի հավասարակշռությանը», թե՞ Գերմանիան կփորձի կառուցել նոր եվրոպական կայսրություն՝ ավելի կոշտ և ավելի վտանգավոր։

Եվ ամենակարևորը. արդյո՞ք Եվրոպան այս անգամ կճանաչի ֆաշիզմը, նախքան այն կներկայանա իր անունով։

Սերգեյ Ղարագյոզյան

Դիտվել է՝ 194

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.