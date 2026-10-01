Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
01.10.2026 | 14:13

ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպանի որդին ահաբեկչության հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում ա. Ենթադրաբար՝ պաղեստինցիներից մեկն իր մեքենայով մխրճվել է ճանապարհի պահակակետի մոտ կանգնած զինվորների խմբի մեջ, որի մեջ ա եղել դեսպանի որդին։ Վիդեոն, ֆոտոները սաղ կա Բլոգնյուզի տելեգրամյան ալիքում։

Դեսպանի էն մի որդին էլ 23 թվի նոյեմբերի 10-ին ա զոհվել Գազայում, հատուկ օպերացիայի ժամանակ։

Քաղաքական մշակույթի մեջ սա կոչվում է «Skin in the game»՝ սեփական կաշիդ այն խաղի մեջ, որին դու մասնակից ես։

Մենք երբեք չենք լսի, որ ՌԴ-ում դեսպան արսենյան գուգոյի տղու մատը Ջերմուկի դիրքերում, վարժական հավաքների ժամանակ ցրտահարվել ա, կամ ԱՄՆ-ում դեսպան մկրտչյան նարեկի եղբայրը 20 օր է ձյան պատճառով չի կարողանում դիրքերից իջնել։

Բայց մենք կլսենք, որ արսենյան գուգոյի տղեն տան աշխատողի վրա դանակ ա քաշում ու դոզի փող 20.000 դրամ ուզում. կլսենք, որ մկրտչյան նարեկի ախպոր ավտոյից պարեկները թմրանյութ ու զենք են հայտնաբերել։ Էլի շատ բաներ կլսենք, բայց երկրի պաշտպանության մասնակից դառնալ չենք լսի։ Փոխարենը վարժական հավաքը կսարքեն մահակ՝ ընդդիմադիրներին, լրագրողներին չեզոքացնելու համար։

Սա է տարբերությունը մեր փոքրացող պետության ու բարձացող պարգևավճարների և աշխարհում ինչ ուզող անող ու չպատժվող Իսրայելի։ Նրանց ամեն քաղաքացին պոտենցիալ զինվոր ա, որը նաև զոհվում ա. դեսպանի որդիներ, վարչապետի եղբայր, հասարակ քաղաքացի։

Արամ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 591

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.