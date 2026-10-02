Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Միայն մեծ տեղեկատվական աղմուկը կարող է ստիպել այս իշխանություններին այդ տականքին գոնե փոխանակել Բաքվի բանտերում պահվող մեր գերիներից որևէ մեկի հետ

Միայն մեծ տեղեկատվական աղմուկը կարող է ստիպել այս իշխանություններին այդ տականքին գոնե փոխանակել Բաքվի բանտերում պահվող մեր գերիներից որևէ մեկի հետ

Միայն մեծ տեղեկատվական աղմուկը կարող է ստիպել այս իշխանություններին այդ տականքին գոնե փոխանակել Բաքվի բանտերում պահվող մեր գերիներից որևէ մեկի հետ
01.10.2026 | 19:48


Հուսով եմ՝ բոլորը տեղյակ են, որ զինված ադրբեջանցի զինվորը ՀԱՆԳԻՍՏ մտել է Հայաստանի տարածք, այնուհետև ՀԱՆԳԻՍՏ հանցագործություն է կատարել՝ վիրավորելով մի աղջկա, և միայն դրանից հետո է ձերբակալվել։
Ի՞նչ է լինելու հետո։
Իսկ հետո իրադարձությունների զարգացման երեք տարբերակ կա։
1. ադրբեջանցի տականքը կդատապարտվի և օրենքի ողջ խստությամբ կուղարկվի բանտ։
2. ադրբեջանցի տականքը կփոխանակվի Բաքվում պահվող մեր գերիներից մեկի կամ մի քանիսի հետ։
3. հանցագործություն կատարած ադրբեջանցի տականքին ՀԱՆԳԻՍՏ կվերադարձնեն Ադրբեջան։
Ձեր կարծիքով՝ ո՞ր տարբերակը կնախընտրեն Փաշինյանի իշխանությունները։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, այս իշխանությունները վարում են պրոադրբեջանական քաղաքականություն, շատ մեծ է հավանականությունը, որ նրան պարզապես կվերադարձնեն Բաքու։
Ավելին՝ քանի որ հակահայկական ցինիզմը այս իշխանությունների գլխավոր գաղափարական զենքն է, ես նույնիսկ գիտեմ, թե ինչ բառերով են նրանք դա ներկայացնելու։
Օրինակ՝ կասեն, որ հանուն խաղաղության պետք է վերադարձնել «խեղճ ադրբեջանցուն», իսկ հետո այս ամենը կփորձեն ներկայացնել այնպես, թե իբր անհրաժեշտ է շտապ փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը և ստորագրել «խաղաղության պայմանագիրը», որից անմիջապես հետո ադրբեջանցի զինվորները կհամակվեն մարդասիրության գաղափարներով և այլևս չեն մտնի Հայաստանի տարածք հայերին սպանելու համար։
Ընդհանուր առմամբ, ես համոզված եմ, որ իշխանությունները այս դեպքը կփորձեն օգտագործել՝ իրենց պրոադրբեջանական քաղաքականությունը շարունակելու օգտին։
Եվ միայն մեծ տեղեկատվական աղմուկը կարող է ստիպել այս իշխանություններին այդ տականքին գոնե փոխանակել Բաքվի բանտերում պահվող մեր գերիներից որևէ մեկի հետ։

Արման Աբովյան
Դիտվել է՝ 274

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

ԱՄՆ-ը այլ ծրագրեր էլ ունի, հավանաբար, Իրանի դեմ մարտավարական միջուկային զենքի կիրառում

Երեկվա մեր հրապարակմամբ արտահայտված մտահոգությունը, որ ԱՄՆ-ը կարող է վերսկսել Իրանի դեմ հարձակումը, և պատերազմն այս դեպքում կարող է ավելի ավերիչ լինել ու մեծամասշտաբ, ընդամենը ժամերի ընթացքում նոր հիմնավորումներ ստացավ:

Բայց մինչ դրանք ներկայացնելը, նկատենք, որ «Аргументы и факты»-ին տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ ռազմական փորձագետ Յուրի Կնուտովի հայտարարությունը, ըստ որի, Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է գնալ հակամարտության սրման՝ հաղթանակի հաշվին իր վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, միանգամայն տրամաբանական է...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.