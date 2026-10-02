Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » ՈՒ՞մ անվտանգությունն է իրականում պաշտպանում այս իշխանություն կոչվածը՝ Հայաստանի՞, թե՞ խաղաղության պատրանքի

ՈՒ՞մ անվտանգությունն է իրականում պաշտպանում այս իշխանություն կոչվածը՝ Հայաստանի՞, թե՞ խաղաղության պատրանքի

ՈՒ՞մ անվտանգությունն է իրականում պաշտպանում այս իշխանություն կոչվածը՝ Հայաստանի՞, թե՞ խաղաղության պատրանքի
02.10.2026 | 11:12


Փորձենք ավելի հստակ ու համակցված հասկանալ, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ նախօրեին և ուր է մեզ տանում նիկոլական «խաղաղություն» կոչվածը։

Ըստ էության՝ զինված ադրբեջանցին մտել է ՀՀ սուվերեն տարածք, ինչը այլ կերպ, քան դիվերսիոն գործողություն, դժվար է որակել։ Բացի դրանից, ինչպես փաստում են տարբեր հայտարարություններն ու մեկնաբանությունները, ադրբեջանցին ՀՀ տարածքում է եղել մի քանի օր։

Այստեղից էլ հաջորդ կարևոր հարցը՝ ինչպե՞ս է նա կարողացել անցնել «հսկվող» սահմանը, անխոչընդոտ հասնել տվյալ հատված և այնտեղ հանգիստ շարժվել։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում հյուսիսկորեական ռեժիմ կառուցած իշխանությունը ամեն օր հպարտորեն պարծենում է իր «անվտանգության» համակարգով ու «զորավար» Սուրիկի և մյուսների կատարմամբ խնդալու տեսանյութեր տարածում:

Իրականում Նիկոլի իշխանության ողջ մերկությունն ու պերճանքը պարփակված են Շաքիի համայնքապետի երեկվա բարբաջանքում։ Մարդը շատ պարզ ու հանգամանորեն մեկնաբանում էր կատարվածը՝ ընդհուպ կասկածի տակ դնելով անգամ դրա՝ ադրբեջանցի լինելու հանգամանքը. «Դե, կարող ա պարսիկ ա, ի՞նչ իմանանք»։

Այսինքն՝ հնարավորինս այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք չեն «վնասի խաղաղության գործընթացին»։

Ավելին՝ եթե սրան էլ հավելենք իշխանության մեկ այլ ներկայացուցչի պնդումը, թե «եթե անգամ ադրբեջանցիները կրակեն, մենք չենք պատասխանելու, այդպես կվնասենք խաղաղությանը», ապա արդեն պարզ է, թե ինչ տրամաբանությամբ է կառուցվում այս «խաղաղությունը»։

Ի վերջո, հարցը պարզ է․ եթե զինված ադրբեջանցին կարող է մտնել ՀՀ տարածք, օրերով մնալ այնտեղ, իսկ իշխանության առաջին արձագանքը նրան չեզոքացնելու կամ պատասխան տալու փոխարեն «խաղաղությանը չվնասելու» մասին մտածելն է, ապա տրամաբանական հարց է առաջանում՝ ո՞ւմ անվտանգությունն է իրականում պաշտպանում այս իշխանություն կոչվածը, Հայաստանի՞, թե՞ այն խաղաղության պատրանքի, որի համար պատրաստ է ամեն անգամ Հայաստանի շահը մի կողմ դնել։

Պարզ տրամաբանությունն ու նախորդ փորձերը հաստատում են այն կասկածները, որ սրանք շատ գերարագ ձևով դիվերսանտին կարտահանձնեն իրենց բարեկամներին, ավելին, առաջիկա օրերին էլ մի այնպիսի «օպերացիա» կկազմակերպեն, որ բոլորը շատ արագ կմոռանան կատարվածը:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 70

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը
Մեր փոքրացող պետության և Իսրայելի տարբերությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.