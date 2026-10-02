«Ձեզ դա էլ է շատ». ինչո՞ւ են կրճատվում սոցիալական երաշխիքները
02.10.2026 | 11:46
Թարմ լուրեր Նիկոլ ընտրած բիոմասսայի համար. նույնիսկ ձեր մահից հետո ձերոնք ձեզնից «քյար» չեն ունենա, որովհետև Նիկոլը կտրեց թաղման նպաստները՝ բացառությամբ «Փարոս» ստացողների։
Իսկ քաղծառայողներն ու պետական ապարատի աշխատակիցները հունվարի 1-ից այլևս սոցփաթեթից չեն կարող օգտվել, որովհետև դա էլ է հանվում։ Ասացին՝ Նիկոլին ընտրել եք, հերիք է, ձեզ դա էլ է շատ։
Փոխարենը՝ Նիկոլի ֆանկլուբ թոշակառուների թոշակն ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 1000 դրամով կբարձրանա։ Ծափ տվե՛ք։
Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Մեկնաբանություններ