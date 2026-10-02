Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » «Ձեզ դա էլ է շատ». ինչո՞ւ են կրճատվում սոցիալական երաշխիքները

«Ձեզ դա էլ է շատ». ինչո՞ւ են կրճատվում սոցիալական երաշխիքները

«Ձեզ դա էլ է շատ». ինչո՞ւ են կրճատվում սոցիալական երաշխիքները
02.10.2026 | 11:46

Թարմ լուրեր Նիկոլ ընտրած բիոմասսայի համար. նույնիսկ ձեր մահից հետո ձերոնք ձեզնից «քյար» չեն ունենա, որովհետև Նիկոլը կտրեց թաղման նպաստները՝ բացառությամբ «Փարոս» ստացողների։
Իսկ քաղծառայողներն ու պետական ապարատի աշխատակիցները հունվարի 1-ից այլևս սոցփաթեթից չեն կարող օգտվել, որովհետև դա էլ է հանվում։ Ասացին՝ Նիկոլին ընտրել եք, հերիք է, ձեզ դա էլ է շատ։
Փոխարենը՝ Նիկոլի ֆանկլուբ թոշակառուների թոշակն ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 1000 դրամով կբարձրանա։ Ծափ տվե՛ք։

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Դիտվել է՝ 250

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.