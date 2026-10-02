Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
02.10.2026 | 12:13

Ծերանում եմ։ Երկար ապրելու ուրիշ հնար չկա։ Ճանապարհս անցնում է կնճիռների միջով։ Իմ պարագայում ծերությունս սկսվել է ոտքերից։ Երբեմնի ճկունությունս կորցրել եմ, դարձել դանդաղաշարժ, արջի պես անճոռնի ու անսամթ։ Տհաճությունը ոտքերիցս բարձրացել, կամաց-կամաց հասել է գլխիս։ Մտամոլոր եմ դառնում. ակնոցս, հեռախոսս մի տեղ դնում՝ մի այլ տեղ փնտրում եմ։
Իբր դա էլ քիչ է, էն օրը հարսս ճաշ էր եփել. մի լավ կերա, ափսեն լպստելուն պես մաքրեցի ու... Մոռացա, թե ինչ եմ կերել։ Հինգ րոպե շարունակ ուզում էի մտաբերել։ Տեսա հիշողությամբ չեմ կարողանում, ուզեցի աչքերով տեղը բերել։ Էն էլ ափսեն էնպես էր պլպլում, որ մի հետք անգամ չէր մնացել...
Որ շատ տառապեցի, հինգ րոպե անց ուղեղս փայլատակեց ու նրա վառ լույսի տակ նոր միայն հասկացա, թե ինչ եմ կերել. ձվի ձվածեղով եփած կանաչ լոբի էր...
Որովայնս գազիֆիկացված էր։ Մի քիչ որ համբերեի՝ հակառակ կողմից եկող անդրերկրային ձայներից էլ կհասկանայի, թե ինչ եմ կերել։ Անկարողությունից համբերությունս կորցրել էի։
Ախր, վատից զատ մտամոլորությունս լավ կողմեր էլ ունի։ Գիտե՞ք... Բա՞...
Օրինակ, լավ տեղերում կրկնակի եմ լինում, լավ գրքերը երկու անգամ եմ կարդում, լավ մարդկանց երկու անգամ եմ բարևում, լավ կանանց երկու անգամ եմ համբուրում ու շարունակ էսպիսի կրկնություններով։
Սակայն տեղն ընկած տեղը մոռացկոտության ցանկություն ունեմ, խիստ ցանկություն։ Թարսի պես ոչ մի կերպ չեմ մոռանում պատերազմում կրած պարտությունը, հազարավոր զոհերին, Արցախի կորուստը, Հայաստանի սահմանների սեղմվելը, ազգային արժեքների ոչնչացումը, պատմության կեղծարարությունը, իրականության խեղաթյուրումը, Մասիս սարը Արագածով փոխարինելը, ռուսներին թուրքերից չզանազանելը...
Ու հատկապես.. Հատկապես էն պատկերը, որ Աստծո ամեն օր հեռուստացույցում է, ինտերնետում, թերթերում, կայքերում, էն պատկերն ու անունը, որ շարունակ մարդկանց բերաններում է ու ականջներում։
Մարդկությունն էդ պատկերի նմանությամբ է ապրում...
Էն պատկերի, որ լորձունքի պես կախված է օդում...
Ու չի ընկնում, չի ընկնում...
Որ սիրտ ծակելու պես սիրտ է պայթեցնում...

30.09.2026 թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Դիտվել է՝ 982

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.