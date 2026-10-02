Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » «Հոգին ալ ունի իւր պահանջները»

«Հոգին ալ ունի իւր պահանջները»

«Հոգին ալ ունի իւր պահանջները»
02.10.2026 | 12:19
«Եթէ մենք կ՛ընդունինք, որ մարդս բաղկացած է մարմինէ և հոգիէ, եթէ կ՛ընդունինք, որ մարդուս մարմինը ունի իւր հարկաւոր պահանջները, ուրեմն այն ևս պէտք է ընդունինք, որ հոգին ալ ունի իւր պահանջները։ Ինչպէս որ սնունդը, շարժմունքը, քունը հարկաւոր են մարմինը առողջ պահելու, այնպէս ալ հոգւոյ համար հարկաւոր են հոգեկան սնունդ, որոյ մէջ է նաև գութը։ Ինչպէս որ ցուրտը, քաղցը, խոցը, հիւանդութիւնները կըտանջեն մարմինը, այնպէս ալ գոյժը, տրտմութիւնը, զրպարտութիւնը, մերձաւորներուս թշուառութիւնը կըտանջեն մեր հոգին, և այսպիսի հոգեկան տանջանքը մենք կ՛անուանենք գութ։ Մեր հոգին տանջող գութէն ազատելու համար մենք ուրիշ հնար չունինք, բայց եթէ մեր մերձաւորներին նորա կրած տանջանքներէն ազատելու, որը կ՛ասուի բարեգործութիւն։
Ուրեմն՝ գութը զգացմունք է, իսկ բարեգործութիւնը՝ այդ զգացմունքի մարմնանալը։
․․․Մէկ անհատը կ՛անէ այնքան, որքան որ նորա կարողութիւնը կըհասնէ, բայց դորանով աշխարհքի քաղցածները, մերկերը, անտէրները չեն երջանկանալ․ անթիւ անհամարները կըմնան անայցել, թշուառ։ Ուրեմն ի՞նչ պէտք է անել։
Այն ժամանակ իմ վրդոված հոգին կըպահանջէ ինձմէն, որ ես միւսներուն ևս յորդորեմ անելու այն, ինչ որ ես ինքս արի։ Ես իմ շուրջը կըժողովեմ իմ դրացիներուն, բարեկամներուն, ծանօթներուն, քաղաքացիներուն և կըսկսեմ նկարելու թշուառականներու վիճակը սև գոյներով և կըշարժեմ նոցա գութը։ Մենք կըմիաւորուինք, ոյժներս, նիւթական կարողութիւններս կըմիացնենք և շատ կարօտեալներու, շատ անհատներու օգնութիւն կըհասցնենք»։

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ

Խաչատուր Դադայանի ֆեյսբուքյան էջից
Դիտվել է՝ 328

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.