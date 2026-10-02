Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Կովկասյան փակուղի. Անդրկովկասյան սեյմի վերելքն ու անկումը

Կովկասյան փակուղի. Անդրկովկասյան սեյմի վերելքն ու անկումը

Կովկասյան փակուղի. Անդրկովկասյան սեյմի վերելքն ու անկումը
02.10.2026 | 12:30

Ընթերցողս՝ Նատալիա Գրիգորյանը, խնդրել էր պատմել Անդրկովկասյան սեյմի մասին։ Խոստացել էի, բայց օրեր շարունակ հետաձգեցի պատասխանը՝ ավելի կարևոր նյութերի պատճառով։ Այսօր կարծես փոքրիկ «պատուհան» կա դրա համար։
Եվ այսպես, 1918-ի փետրվարին կազմավորվեց Անդրկովկասյան սեյմը, որը երկրամասի երեք հիմնական ժողովուրդների՝ հայերի, վրացիների և ադրբեջանցիների դաշնային հանրապետություն էր։ Ու չնայած պետականակերտման այս գործընթացները տեղի էին ունենում ազգամիջյան սուր բախումների պայմաններում, հայերը, երկարատև մաքառումներից կարծես հոգնած, նրա կազմում հույս ունեին խաղաղ ճանապարհով աստիճանաբար լուծել իրենց հարցերը։ Բայց ընդամենը երկուսուկես ամիս հետո Անդրկովկասյան սեյմը լուծարվեց։ Պատճառը անդամակցած երեք ազգային կուսակցությունների՝ վրաց մենշևիկների, հայ դաշնակցականների ու ադրբեջանցի մուսավաթների տարբեր մոտեցումներն էին Գերմանիայի հետ ռուս բոլշևիկների կնքած Բրեստի պայմանագրին։ Վրացիները, չցանկանալով մնալ «գերմանա-խորհրդային պրոտեկտորատի» կազմում, հայերից գաղտնի բանակցություններ էին սկսել գերմանացիների և թուրքերի հետ՝ Վրաստանը անդրկովկասյան դաշնությունից դուրս անկախ պետություն հռչակելու համար։
Անդրկովկասյան սեյմի կազմավորումից երկու շաբաթ առաջ թուրքերը, օգտվելով կովկասյան ճակատում ռուսական ուժերի թուլացումից, խախտեցին 1917-ի դեկտեմբերին կնքած զինադադարի համաձայնագիրը և արագընթաց գրոհով վերագրավեցին գրեթե ողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Վերջնական կործանման եզրին էր նաև Արևելահայաստանը, և, ելնելով դրանից, դաշնակցական ֆրակցիան առաջարկում էր Անդրկովկասը թողնել Ռուսաստանի կազմում՝ առանձին ազգային ավտոնոմիաների կարգավիճակով։
Դե իսկ ադրբեջանական «Մուսավաթն» էլ, ոգևորված թուրքերի առաջխաղացումից, չէր թաքցնում Թուրքիայի հետ «համաթուրքական դաշնություն» կազմելու իր մտադրությունը։
Նախ Տրապիզոնում, ապա Բաթումում Թուրքիայի հետ Կովկասյան դաշնության բանակցությունների ընթացքում, մինչ հայ պատվիրակները կենաց-մահու խնդիրներ էին լուծում, վրացիներն ու ադրբեջանցիները զուգընթաց, գաղտնի բանակցությունների միջոցով կարողացան իրենց հարցերը կարգավորել։ Գերմանիան երաշխավորեց Վրաստանին անկախություն շնորհել, թուրքերն էլ ադրբեջանցիներին առանց մեծ ջանքերի համոզեցին լքել հայերի հետ անհեռանկար պետականության մեջ մնալու գաղափարը։
Մայիսի 26-ին գումարվեց Անդրկովկասյան սեյմի վերջին նիստը։
Կովկասյան Հանրապետության գոյության վերջին օրը այսպես է ներկայացնում պրոֆեսոր Աստվածատուր Խաչատրյանը՝ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի պատվերով 1920 թվականին գրած իր «Արևելահայ և թուրք դիվանագիտական հարաբերությունները» գրքում.
«Մայիսի 26-ի օրը արևի առաջին ճառագայթները դեռ կ’ողջունէին Կովկասեան Հանրապետութեան դրօշակը, իսկ նոյն երեկոյեան արևը կ’երթար հաղորդելու արևմտեան ազգերուն մէկ նորաստեղծ հանրապետութեան` Վրաստանի ծնունդը, որուն պիտի հետևէին Ադրբեջանն ու Հայաստանը…
Դրացի ազգերէն իւրաքանչիւրն իր ապագան ապահովեր էր և պատեհ րոպէի կսպասէր գործադրելու իր ազգային ծրագիրը: Վերջնագրէն դեռ օր մը առաջ վրաց ներկայացուցիչ Ժօրդանիան ամենայն պաղարիւնութեամբ ահա թէ ինչ կ’ըսէր Խատիսեանին, երբ սա վրդովուած վրացիներու անջատման պատճառով կըսէր. «Լաւ բան մը չէ ընկերը լքել դժբախտութեան մէջ», միւսը կը պատասխանէր. «Բարի է այն միայն, ինչ որ օգտակար է ազգին, և թէ` եթէ դուք կը տառապէք, մենք պարտաւոր չենք ձեզի հետ միասին տառապելու, թէ Վրաստան սովոր չէ կենալու թուրքի իշխանութեան տակ, մինչ դեռ հայերը վարժուած են, և եթէ իսլամները կանջատուին Կովկասէն, այն ատեն Վրաստանը կը հետևի անոնց»: Այս կապարի պէս ծանր խօսքերը մէկ անգամ ընդմիշտ կը բնորոշեն մեր դրացի միակ քրիստոնեայ ժողովուրդի նկարագիրը և անոր քաղաքականութիւնը»:
Անդրկովկասյան սեյմը գոյություն ունեցավ ընդամենը 105 օր՝ փետրվարի 10-ից մինչև մայիսի 26-ը։ Աշխարհաքաղաքական նույն փակուղում հայտնված անդրկովկասյան երեք ժողովուրդների անվտանգության երաշխիքների ապահովմանն ու ընդհանուր շահերի մեկտեղմանը կոչված կառույցը փաստորեն երևան հանեց մի ընդհանուր պետական կառույցում նրանց համատեղ գոյակցության անհնարինությունը։
Այս պայմաններում ի՞նչ էր մնում աննել Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդին, եթե ոչ Հայաստանը նույնպես հռչակել անկախ հանրապետություն։ Դա մայիսի 28-ին էր։
Հուսահատական պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը, որ դեռևս Թիֆլիսում էր, ստիպված էր անկախ երկիր կառուցելու գործը սկսել գրեթե զրոյից։ Թուրքական աղետալի վտանգին արդեն գումարվել էին երեկվա դաշնակիցների՝ վրացիների և ադրբեջանցիների անսքող թշնամական քայլերը։ Նրանք ձգտում էին բաժանել Հայաստանը իրար միջև։
Առավել նախընտրելի վիճակում, անշուշտ, գտնվում էին վրացիները։ «Վրացիները շատ վարպետորեն (ավելացնեմ՝ նաև ցինիկաբար) օգտվում էին հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հակասություններից՝ իրենց արտոնյալ դիրքը ամրապնդելու համար»,- գրում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին։
Անկախ Հայաստանի խորհրդարանի անդամ, դաշնակցական Ռուբեն Տեր-Մինասյանը (տեքստում՝ Տեր Սիմոնյան) դառնությամբ հիշում է. «Զույգ ժողովուրդներին սպառնացող վտանգի ժամուն, վրացիները օգտուեցին մեր ինկած վիճակից եւ շահագործեցին այդքան խիստ կերպով իրենց աշխարհագրական դիրքը` մեր ժողովրդեան թե’ արժանապատուութիւնը և թե’ կենսական արդար իրաւունքները ոտնահարելով»։

Հայկ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Լուսանկարում՝ Անդրկովկասյան սեյմի պատգամավորների ժողովը Թիֆլիսի Փոխարքայի պալատում (1918 թ.): Կառույց, որը կոչված էր միավորելու տարածաշրջանի երեք ժողովուրդներին, սակայն գոյատևեց ընդամենը 105 օր:
Դիտվել է՝ 232

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.