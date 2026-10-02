Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Իշխանությունը ստրկացրել ու հեղինակազրկել է իրավական համակարգը

Իշխանությունը ստրկացրել ու հեղինակազրկել է իրավական համակարգը

Իշխանությունը ստրկացրել ու հեղինակազրկել է իրավական համակարգը
02.10.2026 | 12:39


Հավանաբար շատերդ եք հիշում Թենգիզ Աբուլաձեի «Ապաշխարություն» խորհրդանշական ֆիլմը (1984 թ.), և նրա վերջում հայտնի դերասանուհու կողմից հնչեցված հայտնի արտահայտությունը. «Ինչի՞ համար է պետք այն ճանապարհը, եթե նա չի տանում դեպի տաճար»։
Հարցն այսօր մի քիչ ձևափոխելով` ես էլ այսպես եմ հնչեցնում. «Եթե ՍԴ-ն «քաղաքական բուդկա» անվանելու համար մարդուն փորձում են զրկել քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, ապա ու՞մ է պետք նման դատարանը»։
՝ դատարանը ծառայեցնելով ոչ թե արդարադատությանը, այլ իշխանության շահին։
Երբ պատգամավորի քաղաքական գնահատականը կարող է մարդու համար վերածվել քրեական հետապնդման ու քաղաքական գործունեությունից մեկուսացման վտանգի, դա արդեն մեկ պատգամավորի խնդիրը չէ։ Դա մեր բոլորի՝ արդար դատարան ունենալու իրավունքի խնդիրն է։

Էլիզա Հովհաննիսյան
Դիտվել է՝ 245

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.