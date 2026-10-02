Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Վրաստանում` ինչպես Հայաստանում

Վրաստանում` ինչպես Հայաստանում

Վրաստանում` ինչպես Հայաստանում
02.10.2026 | 14:54

Վրաստանի ներքաղաքական դաշտում նկատվում է լարվածության աճ` պայմանավորված երկրում ադրբեջանական և թուրքական տնտեսական ու ժողովրդագրական ազդեցության ընդլայնմամբ: Տեղի փորձագետները արձանագրում են վրացական հանրության մտահոգությունն առ այն, որ ազդեցության ընդլայնումն արդեն վերաճել է Վրաստանի ինքնիշխանությանը ուղղակիորեն սպառնացող տարածքային ու մշակութային ոտնձգությունների:

Ամենաակնառու խնդիր է դարձել անշարժ գույքի զանգվածային ձեռքբերումը Թբիլիսիում և Բաթումիում: Ադրբեջանական և թուրքական կապիտալի ներհոսքը վրացական շուկա հանգեցրել է նրան, որ ռազմավարական նշանակության տարածքներում խոշոր բիզնեսներն ու բնակելի ֆոնդերը հայտնվում են օտարերկրյա ներդրողների ձեռքում: Բացի այդ, առկա են մտահոգություններ հատկապես ազգային փոքրամասնություններով խիտ բնակեցված շրջաններում ադրբեջանցիների նպատակային վերաբնակեցման ճանապարհով ժողովրդագրական պատկերի փոփոխմանն ուղղված հեռահար ծրագրերի առնչությամբ:

Մշակութային և կրոնական տիրույթում ներկա լարվածության գագաթնակետը Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի շուրջ ստեղծված ճգնաժամն է: Վրացական կողմը արդարացիորեն մեղադրում է Բաքվին` պաշտամունքային շինությունների յուրացման և պատմական փաստերի խեղաթյուրման մեջ։ Ադրբեջանական կողմից հնչող մերկապարանոց հայտարարություններն ու սահմանային սահմանափակումները ի ցույց են դնում են «թուրք եղբայրների» հանդուգն գործելակերպն ու անհարգալից վերաբերմունքը հյուրընկալ Վրաստանի նկատմամբ։

Վրաց ժողովուրդն ու Ուղղափառ եկեղեցին դժգոհություն են հայտնում սեփական կառավարության կրավորական դիրքորոշման առիթով։ Շատերի կարծիքով՝ իշխանությունների լռությունն ու անգործությունը միայն խրախուսում են նշյալ հարևանների ավանդական ծավալապաշտական նկրտումները, ուստի պահանջում են պաշտոնական Թբիլիսիից ցուցաբերել քաղաքական կամք, հստակեցնել սահմանազատման խնդիրները, թույլ չտալ, որ տնտեսական գործընկերության անվան տակ հասարակությունը կորցնի իր հոգևոր միասնությունը, իսկ երկիրը կրի նոր տարածքային կորուստներ:

Արա Սահակյան

Դիտվել է՝ 195

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.