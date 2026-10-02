Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ իշխանություններն արդեն բացահայտ հանդես են գալիս հակահայկական դիրքերից

ԱՄՆ իշխանություններն արդեն բացահայտ հանդես են գալիս հակահայկական դիրքերից

ԱՄՆ իշխանություններն արդեն բացահայտ հանդես են գալիս հակահայկական դիրքերից
02.10.2026 | 15:20

Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը X սոցիալական ցանցում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ նվիրված Արցախի, Հայաստանի և ողջ հայ ժողովրդի դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի տարելիցին։ Ամերիկյան դեսպանատունը ցավակցություն է հայտնել ադրբեջանցիների ընտանիքներին՝ նրանց, ովքեր սպանել են հայ երեխաներին ու ծերերին և պայթեցրել հայկական քրիստոնեական եկեղեցիները։
«Ադրբեջանի զոհերի հիշատակի օրը մենք հիշում ենք այն ադրբեջանցիներին, ովքեր զոհվեցին տասնամյակներ տևած հակամարտության ընթացքում։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հարավային Կովկասում նոր էջի սկզբի ականատես եղանք, և Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր ջանքերը՝ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։ Այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը խորին ցավակցություն է հայտնում այն ադրբեջանցիներին և նրանց ընտանիքներին, ովքեր կորցրել են սիրելիներին»,- ասված է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության մեջ։
Ուշագրավ է, որ ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չի արվել Հայաստանի կորուստների, հայերի տեղահանության, Բաքվում անօրինական կերպով պահվող գերիների կամ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը անցկացված հանդիպմանը Հայաստանի ներկայության մասին։
Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը կարծես ջուր է առել բերանը և չի ցավակցում հայ ժողովրդին, մինչդեռ նրանց գործընկերներն Ադրբեջանում ցավակցում են ագրեսորներին։ Խնդիրն միայն այն չէ, որ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը գլխավորում է մեր հանրապետությունում երբևէ աշխատած ամերիկյան դեսպաններից թերևս ամենավատը, ով նաև առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի արցախահայության նկատմամբ: Բանն արդեն բացահայտորեն հակահայկական դիրքերից հանդես եկող Վաշինգտոնի պաշտոնական դիրքորոշումն է։
Կարծում ենք՝ հարցն այն մասին, թե ով է հովանավորում Փաշինյանի հակաժողովրդական, հակահայկական ռեժիմը, ինքնըստինքյան վերանում է․․
Վահրամ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

Ըստ հայկական ԶԼՄ-ների նյութերի
Դիտվել է՝ 169

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Նրա պատկերով ու նմանությամբ
Նրա պատկերով ու նմանությամբ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.