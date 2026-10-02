Այն, ինչ մատուցվում է որպես «ասուլիս», վաղուց դուրս է ներքաղաքական բանավեճի սահմաններից

Երբ երկրի առաջին դեմքը բաց տեքստով հայտարարում է, թե պատերազմի տարելիցի մասին «ասելու նոր բան չկա», իսկ ազգային հիմնասյուներից վերջինի՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցու դեմ քննիչ հանձնաժողովներով է սպառնում, մենք գործ ունենք ոչ թե պարզապես մանիպուլյացիայի կամ գավառական խորամանկության, այլ պետության դիմադրողականության համակարգված կազմաքանդման հետ։
Մինչ քաղաքական դաշտի ավանդական դերակատարները զբաղված են էմոցիոնալ քննադատությամբ կամ նույն կանոններով արձագանքելով, փորձենք տեսնել մեծ պատկերը, որտեղ տեղական բառախաղերը կապվում են գլոբալ ցնցումների ու վերաբաժանումների հետ։
1. Գլոբալ վակուում և սուբյեկտայնության հրաժարում
Այսօր աշխարհը վերաբաժանվում է մեր աչքի առաջ։ Մեծ Մերձավոր Արևելքից մինչև Հարավային Կովկաս ձևավորվում են ուժային նոր կենտրոններ և միջանցքային տրամաբանություն։ Նման բեկումնային աշխարհաքաղաքական փուլում սեփական պատմական հիշողությունը «փակված էջ» հայտարարելը և սեպտեմբերի 27-ին զվարճալի համերգների հեռարձակումն արդարացնելը ուղղակի ազդակ է արտաքին ուժերին։ Ազդակ այն մասին, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կամովին հրաժարվում է աշխարհաքաղաքական սուբյեկտայնությունից և պատրաստ է դառնալ լոկ թատերաբեմ ուրիշների խաղում։ Սա երկարաձգված կապիտուլյացիայի այն ձևն է, որը հանրությանը հրամցվում է «խաղաղության» կեղծ փաթեթավորմամբ։
2. Հարված ինքնության կմախքին
Պետական ինստիտուտները թուլացնելուց հետո հարվածը հասցվում է ազգային կայունության վերջին պատվարին։ Հոգևորականներին որպես «ազդեցության գործակալներ» պիտակավորելը և Եկեղեցու ներքին կյանքը քննելու փորձերը ոչ թե լեգիտիմության մասին են, այլ հանրային իմունիտետի վերջնական կազմաքանդման։ Երբ հասարակությանը զրկում են իր պատմական ու հոգևոր հենարանից, նրան դարձնում են հեշտ կառավարելի և կլանվող զանգված արտաքին մարտահրավերների առաջ։
3. Իրականության խեղաթյուրում և սոցիալական թմրադեղ
«Տանը նստած կրկնակի հարստանալու» մասին պնդումները նույնիսկ հեգնանք չեն. դա հանրությանը սոցիալական կուրության մատնելու փորձ է։ Փուչիկային տնտեսական թվերի հետևում թաքնվում է իրական աղետը՝ երկրի կախվածությունը պատահական արտաքին գործոններից, ինչը գլոբալ ցանկացած ճգնաժամի դեպքում կարող է հանգեցնել վայրկենական սոցիալական կոլապսի։
Ազգային, սթափ և պետականամետ մտածողության հրամայականը
Այս իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը որակապես նոր, անկախ և պետական մտածողությունն է, որը հրաժարվում է խաղալ թելադրված կանոններով։ Սա պարզապես ընդդիմադիր կոշտ խոսք չէ, սա հեռատես ռազմավարություն է, որն այսօր դառնում է կենսական անհրաժեշտություն՝ հիմնված լինելով երեք անսասան սկզբունքների վրա.
ա) Պետական շահի բացարձակ գերակայություն․
Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր երկրի ապագան որոշվի գավառական խորամանկություններով. մեզ պետք են խորքային դիվանագիտություն, ամուր կամք և աշխարհաքաղաքական շահերի հստակ հաշվարկ։
բ) Ազգային արժեքների անձեռնմխելիություն․
Բանակը, Եկեղեցին, Կրթությունն ու Մշակույթը քաղաքական առևտրի կամ ներքին շահարկումների առարկա չեն։ Դրանք պետության անվտանգային ողնաշարն են, որոնց պաշտպանությունը պահանջում է աննկուն հաստատակամություն, ինչպես նաև հայրենատիրության խոր գիտակցում ու զգացում։
գ) Անկախություն անցյալի կաղապարներից․
Իրական ապագան ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ միտքը կաշկանդված չէ անցյալի սխալներով, զերծ է օլիգարխիկ ու կլանային կապերից և ունի բավարար ինտելեկտուալ համարձակություն ու ուժ՝ երկիրն առաջ տանելու համար։
Հուսահատությունն ու անտարբերությունը հենց այն զենքերն են, որոնցով մեզ փորձում են հաղթել ներսից։ Երբ հանրությանը համոզում են, թե «այլևս ոչինչ հնարավոր չէ փոխել», դա արվում է բացառապես հավաքական դիմադրողականությունը կոտրելու համար։
Բայց իրականությունն այլ է. Հայաստանն ու հայ ժողովուրդն ունեն հսկայական ներքին պոտենցիալ, հզոր ինտելեկտուալ ռեսուրս և ապրելու ու հաղթելու անկոտրում կամք։
Այժմ հասունանում է այն փուլը, երբ էժանագին պոպուլիզմից անցում է կատարվում դեպի լուրջ, պետական մտածողություն։
Ապագան պատկանում է նրանց, ովքեր չեն վախենում ճշմարտությունից և ունեն ներքին ուժ՝ կառուցելու հզոր, ինքնիշխան ու արժանապատիվ պետություն։
Գիտակցված խոսքով ու իրական գործով տարածելով սթափ մտածողությունը՝ մենք քայլ առ քայլ նախապատրաստում ենք այդ ապագան։
Գևորգ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հ.Գ.
Գավառական թատրոնի վարագույրները վաղ թե ուշ իջնելու են, և այդ ժամանակ բոլորը տեսնելու են իրականությունը։ Մեր խնդիրն է թույլ չտալ, որ այդ վարագույրների հետևում քանդվի մեր տունը. ժամանակն է արթնանալու և տեր կանգնելու մեր պետությանը։