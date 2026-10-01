Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Սիմվոլիզմ

Սիմվոլիզմ

Սիմվոլիզմ
02.10.2026 | 20:07

Ադրբեջանցի զինվորը ներխուժում է Հայաստան, նրան դիմադրություն է ցույց տալիս հայ կին:
Յուրաքանչյուր իրավիճակ իր մեջ սիմվոլիզմ է պարունակում: Առանց այս դեպքի էլ, տպավորություն է, որ Հայաստանում տղամարդկությունը ոչնչացման եզրին է: Տղամարդիկ միմյանց են դանակահարում ամեն ապուշ պատճառով, կինն էլ դանակով իր տուն ներխուժած ազերուց է իր երեխաներին պաշտպանում:
Ու այս ամենը հանգիստ մեկնաբանվում է: Կարդաս՝ չկարդաս, մի բան ասես, թե լռես, արդեն չեմ կողմնորոշվում: Տղամարդու համար ամոթ է նույնիսկ նման իրավիճակի մասին ՖԲ-ում որևէ բան գրել, քննարկել, սա աննորմալ երևույթ է...
Տղամարդկության վերջին նշույլները կվերացնեն մեր երկրից, տղամարդու միսիան կմնա բացառապես վարկ փակելը, լափամանին մոտ տղամարդու ուշք ու միտքը պետական փող քերելը, հանուն դրա քծնելն ու ստորանալը, ընտրությունից ընտրություն նախկին ու ներկա բամբասելը...
Սա զուտ այս դեպքի մասին չէ, խորքային խնդիր ունենք: Մեր ապրելակերպի կանոններում կարծես գոյություն չունի պատվախնդրություն, արդարամտություն, ռուսի ասած՝ благородство-ն: Ազգը բարոյապես ու հոգեբանորեն ստերջրում՝ կռտում են, և նման սոցիումը որևէ մարտահրավերի դիմակայել չի կարող, նույնիսկ ամենաչնչին մարտահրավերներին...
Ահավասիկ՝ այս ամոթալի դեպքը:

Արա Արայան
Դիտվել է՝ 196

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով
Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.