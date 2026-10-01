Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով

Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով

Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով
02.10.2026 | 20:44


Հագուստները պահում են հիշողությունները, ծանոթ վայրերը պահում են կարևոր դրվագների ամեն մի վայրկյանն ու ակնթարթը։ Պահում ու վերադարձնում են այնպես, ինչպես պահ է տրվել իրենց։
Քամիները պահում են անցած ծանոթ բույրերը, բերում, տեղ են հասցնում ճիշտ հասցեով ու հանձնում հենց հասցեատիրոջը։ Ծանոթ հոտերը կարողանում են անվնաս վերադարձնել ամեն մի իրադարձություն՝ նույն գույներով ու նախշերով։
Միայն մարդիկ են, որ մոռանում են ամեն ինչ։ Միայն մարդիկ են, որ չեն լսում հիշողության ձայնը։
Միայն մարդիկ են, որ ասում են՝ եղածն անցել է, անցել է ու գնացել։
Միայն մարդիկ են, որ հեռանում են։ Միայն մարդիկ են, որ մոռանում են։
Ու միայն մարդիկ են կարծում, թե կմոռացվի։
Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով ու խռմփացնեն անհոգ։
Նրանք քուն չունեն։ Նրանց հիշողության աչքերը բաց են գիշերուզօր, նրանք չոր ու ապահով տեղում են պահում երջանկության գույները, և ոչ մի աշուն տերևաթափ չի անում նրանց...
Ու մինչ մարդիկ զբաղված են գրել-ջնջելով, իրերը լուռ սպասում են մարդկանց վերադարձին։

Ժաննա Հայրապետյան
Դիտվել է՝ 591

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով
Իրերը մարդիկ չեն, որ ընկնեն մոռացության քնով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը
Համաշխարհային նավթային վերնախավի համընդգրկուն նախագիծը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
Աստե­ղա­յին խոս­տում­ներ, թշ­վառ ի­րա­կա­նու­թ­յուն
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.