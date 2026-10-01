Օրհնյալ ապահովություն
03.10.2026 | 00:03
Հոկտեմբերի 3
«Արդարության գործերը խաղաղությամբ պիտի կատարվեն,
արդարությունը անդորրություն պիտի հաստատի, հույս
ունեցողները հավիտյան պիտի մնան» (Եսայի, ԼԲ, 17)։
Հանգիստ եղեք և իմացեք, որ Աստված եմ: Երբ հոգին ձեռք բերի այս անդորրությունը, միայն այն ժամանակ ճշմարիտ գործ կկատարվի. միտքը, հոգին ու մարմինը իրապես կզորանան` տոկալու և հաղթելու համար:
Արդարության գործը խաղաղությունն է, այսինքն` ապրել արդար կյանքով, ապրել միայն Ինձ հետ: Այսօրինակ կյանքն է, որ ապահովություն է գտնում և համակվում անդորրությամբ:
Ապահովությունը այն հանգստությունն է, որ ծնվում է Ինձ վրա ունեցած ձեր մեծ վստահությունից և հաստատվում` փրկելու ու պահպանելու Իմ խոստումի ու զորության վրա: Ձեռք բերեք այս հանդարտությունը և ամեն գնով պահեք այն:
Հանգստացեք Իմ մեջ:
Ապրեք Իմ մեջ հանդարտ, լուռ, ապահով, այսինքն` խաղաղ կյանքով:
Մեկնաբանություններ