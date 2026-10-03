Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում

Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում

Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում
03.10.2026 | 10:40

Զարմանում եմ՝ ինչպե՞ս կարելի է այսքան ժամ ձերբակալված պահել սահմանը խախտած ադրբեջանցի զինվորին:
Հանուն խաղաղության, հանուն խաղաղության, պարոնա՛յք, ազատ արձակեք նրան և ուղեկցող մեքենայով հետ ճանապարհեք տուն: Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում:

Մարկոս քահանա ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ

Հ.Գ. 1
Այս գրառման տակ ընդունվում են տհաս և տկարամիտ մեկնաբանություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝
ա) «Դո՛ւ քո գործով զբաղվիր, տերտե՛ր, գնա՛ քո գործին»,
բ) «Բա Սերժի ու Ռոբի ժամանակ ինչո՞ւ չէիք խոսում»,
գ) «Դու քաղաքականությամբ մի՛ զբաղվիր»,
դ) «Ոչինչ, հեսա Եկեղեցին կմաքրվի ձեր նմաններից»,
և այլն, և այսպես շարունակ:

Հ.Գ. 2
Բայց մեկ է, ես պահանջում եմ, որ մեր դարավոր հարևան ժողովրդի պատվարժան ներկայացուցչին բաց թողնեն: Դե հիմա դեպք է, պատահել է. խաղաղության հաստատման ճանապարհին ինչե՜ր ասես չեն լինում:
Դիտվել է՝ 139

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.