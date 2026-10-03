Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում
03.10.2026 | 10:40
Զարմանում եմ՝ ինչպե՞ս կարելի է այսքան ժամ ձերբակալված պահել սահմանը խախտած ադրբեջանցի զինվորին:
Հանուն խաղաղության, հանուն խաղաղության, պարոնա՛յք, ազատ արձակեք նրան և ուղեկցող մեքենայով հետ ճանապարհեք տուն: Ամոթ է վերջապես, չէ՞ որ մենք խաղաղություն ենք ուզում:
Մարկոս քահանա ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ
Հ.Գ. 1
Այս գրառման տակ ընդունվում են տհաս և տկարամիտ մեկնաբանություններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝
ա) «Դո՛ւ քո գործով զբաղվիր, տերտե՛ր, գնա՛ քո գործին»,
բ) «Բա Սերժի ու Ռոբի ժամանակ ինչո՞ւ չէիք խոսում»,
գ) «Դու քաղաքականությամբ մի՛ զբաղվիր»,
դ) «Ոչինչ, հեսա Եկեղեցին կմաքրվի ձեր նմաններից»,
և այլն, և այսպես շարունակ:
Հ.Գ. 2
Բայց մեկ է, ես պահանջում եմ, որ մեր դարավոր հարևան ժողովրդի պատվարժան ներկայացուցչին բաց թողնեն: Դե հիմա դեպք է, պատահել է. խաղաղության հաստատման ճանապարհին ինչե՜ր ասես չեն լինում:
Մեկնաբանություններ