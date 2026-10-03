Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Թե բա՝ գուրգուրենք ու խնամենք խաղաղությունը

Թե բա՝ գուրգուրենք ու խնամենք խաղաղությունը

Թե բա՝ գուրգուրենք ու խնամենք խաղաղությունը
03.10.2026 | 11:12

Իսկ փայփայված ու գուրգուրած խաղաղության «զուգընկեր» երկրի որևէ կառույցից հայկական կողմին ուղղված ներողություն կամ ցավ հայտնելու խոսք հնչեցվե՞լ է արդյոք՝ իր զինծառայողի՝ ՀՀ սահմանը հատելու և խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություններ կատարելու փաստի կապակցությամբ:
Շտապեմ ասել, որ չի էլ լինելու, որովհետև Նիկոլին ու ՔՊ-ականներին դա չի հասնում: Քանի որ ստորացվածներից և լլկված լինելուց հաճույք ստացողներից ներողություն չեն խնդրում:
ԱԺ-ում նստած այն անմեղսունակն էր, չէ՞, որ օրը ցերեկով հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմից կրակոցի դեպքում հայ զինվորը կարող է միայն զոհվել, բայց պատասխանելու իրավունք չունի։ Հար ու նման իր շեֆի՝ «պարտադիր զոհվելու» տեսության ոգուն ու տառին համապատասխան: Ես կարող եմ ենթադրել, որ դա նաև բոլոր ՔՊ-ականներին ուղղված բաց հայտ էր՝ ադրբեջանցիների մասնակցությամբ կամավոր ու անդիմադիր բռնաբարվելու սեանսին մասնակցելու համար:
Ադրբեջանը պատերազմի առիթներ ու պատճառներ է փնտրում և հաստատ կգտնի՛, քանի որ դիմացը փառատոններ, «ֆեստիվառներ», «վարչաֆեստեր» ու սրտիկներով լեցուն հեծանիվներ են, իսկ հեծանիվի վրա՝ Հայաստանի վերջապետը:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 116

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.