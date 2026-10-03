Թե բա՝ գուրգուրենք ու խնամենք խաղաղությունը
03.10.2026 | 11:12
Իսկ փայփայված ու գուրգուրած խաղաղության «զուգընկեր» երկրի որևէ կառույցից հայկական կողմին ուղղված ներողություն կամ ցավ հայտնելու խոսք հնչեցվե՞լ է արդյոք՝ իր զինծառայողի՝ ՀՀ սահմանը հատելու և խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություններ կատարելու փաստի կապակցությամբ:
Շտապեմ ասել, որ չի էլ լինելու, որովհետև Նիկոլին ու ՔՊ-ականներին դա չի հասնում: Քանի որ ստորացվածներից և լլկված լինելուց հաճույք ստացողներից ներողություն չեն խնդրում:
ԱԺ-ում նստած այն անմեղսունակն էր, չէ՞, որ օրը ցերեկով հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմից կրակոցի դեպքում հայ զինվորը կարող է միայն զոհվել, բայց պատասխանելու իրավունք չունի։ Հար ու նման իր շեֆի՝ «պարտադիր զոհվելու» տեսության ոգուն ու տառին համապատասխան: Ես կարող եմ ենթադրել, որ դա նաև բոլոր ՔՊ-ականներին ուղղված բաց հայտ էր՝ ադրբեջանցիների մասնակցությամբ կամավոր ու անդիմադիր բռնաբարվելու սեանսին մասնակցելու համար:
Ադրբեջանը պատերազմի առիթներ ու պատճառներ է փնտրում և հաստատ կգտնի՛, քանի որ դիմացը փառատոններ, «ֆեստիվառներ», «վարչաֆեստեր» ու սրտիկներով լեցուն հեծանիվներ են, իսկ հեծանիվի վրա՝ Հայաստանի վերջապետը:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Մեկնաբանություններ