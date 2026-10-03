Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ազգայինը մերժող «նեոբոլշևիկյան աղբն» ու խաղաղության կեղծ օրակարգը

Ազգայինը մերժող «նեոբոլշևիկյան աղբն» ու խաղաղության կեղծ օրակարգը

Ազգայինը մերժող «նեոբոլշևիկյան աղբն» ու խաղաղության կեղծ օրակարգը
03.10.2026 | 11:24

Այս աղբակույտի համար մեղավոր է ոչ թե երեխաներին պատանդ վերցրած ու մոր վրա կրակած ադրբեջանցի տականքը, այլ մայրը, ով կռիվ է տվել իր երեխաների համար:
Այս աղբը, ցավոք, մեր մեջ է ապրում: Սրանք են, որ հետևողական, ծրագրավորված կերպով ծաղրում են ամեն տեսակ ազգայինը: Սրանց համար Արցախի հայաթափման օրը ոչ թե սգո, այլ «ֆեստիվառների» օր է։ Սրանց համար սեպտեմբերի 27-ը ոչ թե սգալու, այլ Հանրայինով համերգ դնելու ու «տժժալու» օր է։ Սրանց համար ադրբեջանցին ոչ թե թշնամի կամ հակառակորդ է, այլ հարևան, որի առջև միշտ պետք է կզել:
Սրանց համար, օրինակ, հանցագործը ռուսն է, իսկ սեփական ձեռքերը հազարավոր հայ զինվորների արյան մեջ թաթախված Ալիևը՝ խաղաղության ջատագով, ով, ըստ պետական դավաճանի, արժանի է մրցանակի: Սրանց համար մեղավոր է ոչ թե Շաքի գյուղում հայ երեխաներին պատանդ վերցրած ու հետագայում հայ մոր վրա կրակած ադրբեջանցի տականքը, այլ հայ մայրը, ով կռիվ է տվել իր երեխաների համար: Սրանց՝ այս տեսակի համար թշնամու նկատմամբ ատամ ցույց տալը ոչ թե արժանապատվության դրսևորում է, այլ թշնամու հետ պատերազմի բռնվել:
Ազգայինը մերժող, թշնամու հետ «քիրվայություն» քարոզող նեոբոլշևիկյան այս աղբն այսօր ձիու վրա է, բայց ամեն վատ բան ունի սկիզբ և վերջ: Եվ իշխանափոխությունից հետո այս տեսակն ուղղակի դրսևորվելու ու ռեստավրացվելու շանս չպետք է ունենա:

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 101

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.