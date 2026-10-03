Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Թաղման նպաստի տնտեսման լափի օգուտը

Թաղման նպաստի տնտեսման լափի օգուտը

Թաղման նպաստի տնտեսման լափի օգուտը
03.10.2026 | 11:31

1. Թաղման նպաստ ստացող քաղաքացիների տարեկան թիվը
ՀՀ-ում տարեկան գրանցվում է միջինում 24,000–25,500 մահ (օրինակ՝ 2024 թ. տվյալներով՝ 25,435 մարդ)։ Օրենսդրությամբ 200,000 դրամ թաղման նպաստը տրամադրվում է մահացած կենսաթոշակառուների, աշխատողների, ինչպես նաև անապահովության նպաստառու ընտանիքների անդամների հուղարկավորությունը կազմակերպողներին։ Տարեկան թաղման նպաստի գումարը երկրի մասշտաբով կազմում է շուրջ 5,000,000,000 դրամ (հինգ միլիարդ դրամ)՝ 25,000 × 200,000 հաշվարկով:
2. Նվազագույն կենսաթոշակ ստացողների թիվը
Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն կենսաթոշակ (և դրան հավասարեցված ծերության նպաստ) ստանում է շուրջ 73,000 մարդ, որից բխում է, որ նվազագույն կենսաթոշակը 1,000 դրամով բարձրացնելու դեպքում տարեկան լրացուցիչ ծախսը երկրում կկազմի 876,000,000 դրամ (73,000 × 1,000 × 12)։
3. Տնտեսում
Մեկ տարվա համար արված հաշվարկը վկայում է, որ թաղման նպաստի 5.0 մլրդ դրամի չեղարկման և նվազագույն թոշակը 1,000 դրամով աճեցնելու (ինչը կազմում է 0.876 մլրդ դրամ) արդյունքում գոյանում է 4.1 մլրդ դրամի չափով տնտեսում (5.0 մլրդ - 0.9 մլրդ = 4.1 մլրդ դրամ):
Այսպիսով, թաղման նպաստը լրիվ չեղարկելու և այդ հաշվին նվազագույն կենսաթոշակը 1,000 դրամով բարձրացնելու դեպքում պետական բյուջեում կձևավորվի շուրջ 4.1 մլրդ դրամի տարեկան զուտ տնտեսում։ Կամ՝ խնայված միջոցներով հնարավոր կլիներ նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացնել ոչ թե 1,000 դրամով, այլ ավելի քան 4,700 դրամով (4,1 մլրդ ÷ 73,000 = 56,164 դրամ տարեկան, որն էլ ամսական կկազմի շուրջ 4,700 դրամ)։
Իսկ ինչի՞ վրա կծախսվի այդ տնտեսված գումարը։ Այն կգնա նախագահի, վարչապետի, նախարարների ու պատգամավորների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Արդար է, թողե՛ք, թող աշխատեն... Բայց այդ փողից ֆորմալինի հոտ է գալիս։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 96

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.