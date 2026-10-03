Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Եվրոպան պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի՝ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվան մասնակցելուց հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Եվրոպան է, որ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի։ Նրանք ամեն օր հաստատում են, որ ամենաուշը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
03.10.2026 | 12:40

Աշնան անձրևներն աղմկոտ չեն՝ կամացուկ են ու միալար, հատկապես՝ գիշերը, ու թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը։ Էս անձրևներից հետո իսկական աշունն ա գալիս, ու ամառն արդեն շատ հեռու ա թվում, ասես չի եղել։ Իսկ Նոր տարուն արդեն ոչ թե եռանիշ, այլ երկնիշ թվով օրեր են մնում։

Ձմերուկը դառնում ա persona non grata, պնդուկ-պոպոքը կոշտանում են, լուսամուտները կամաց-կամաց փակվում են, տան հեռավոր դարակներից դուրս են գալիս հաստ վերմակներն ու տաք շորերը։

Օդի մեջ ափսոսանք կա, որ ցրտելու ա, բայց պետք չի անհանգստանալ, ձմեռը տաք ա անելու, ես գիտեմ, զգում եմ, չնայած անգամ տաք ձմեռը էլի ձմեռ ա։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 67

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Ինչու՞ է Սյունիքը հայտնվել բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական խաղի կենտրոնում

Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական բազաների կրճատումը՝ Պարսից Ծոցից մինչև Կովկաս փոխում է ուժերի հավասարակշռությունը։ Ամերիկյան գերիշխանությանն աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը: Իսկ Իսրայելը դառնում է կարևոր դերակատար։

Եթե այս միտումը պահպանվի, առաջիկա տասնամյակի ընթացքում Իրանը կկարողանա ընդլայնել իր ազդեցությունը Իրաքի տարածքով դեպի Կովկաս, Թուրքիան կփորձի ընդլայնվել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանը, բնականաբար, ձգտելու է պահպանել իր անվտանգության հարավային գոտին...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.