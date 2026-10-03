Բանտային ընթերցանություն. «ՈՒլիսես»
03.10.2026 | 13:30
Կալանավայրում կարդում են նույնիսկ դրսում գիրք չկարդացողները: Դրսում կարդացողներն առավել ևս կարդում են: Ես կասեի՝ գրքով լցնում են անսպառ ժամանակը:
Կալանավայրում երբեմն իրականանում են երազանքներդ:
Ճիշտ է, ոչ այն ձևով, ինչ պատկերացրել էիր, բայց, ամեն դեպքում, իրականանում են: Օրինակ՝ իրականանում է ազատ ժամանակ գտնելու և վաղուց պլանավորած գիրքը կարդալու երազանքդ:
Բանտային այս ամիսներին բազմաթիվ գրքեր եմ կարդացել: Բոլորը մասնագիտական են, բացի մեկից: Այդ մեկը վաղուց էի ուզում կարդալ, բայց ժամանակ չէի գտնում: Գտա՛: Կարդացի Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես»-ը, որը հրաշալի թարգմանել է Սամվել Մկրտչյանը:
Փաստորեն, չկա չարիք՝ առանց բարիքի: Հանուն «ՈՒլիսեսի» կարելի էր նաև ապօրինաբար կալանավորվել:
Անդրանիկ Թևանյան
«Արմավիր» ՔԿՀ
03.10.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները
Մեկնաբանություններ