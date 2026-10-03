Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Բանտային ընթերցանություն. «ՈՒլիսես»

Բանտային ընթերցանություն. «ՈՒլիսես»

Բանտային ընթերցանություն. «ՈՒլիսես»
03.10.2026 | 13:30
Կալանավայրում կարդում են նույնիսկ դրսում գիրք չկարդացողները: Դրսում կարդացողներն առավել ևս կարդում են: Ես կասեի՝ գրքով լցնում են անսպառ ժամանակը:
Կալանավայրում երբեմն իրականանում են երազանքներդ:
Ճիշտ է, ոչ այն ձևով, ինչ պատկերացրել էիր, բայց, ամեն դեպքում, իրականանում են: Օրինակ՝ իրականանում է ազատ ժամանակ գտնելու և վաղուց պլանավորած գիրքը կարդալու երազանքդ:
Բանտային այս ամիսներին բազմաթիվ գրքեր եմ կարդացել: Բոլորը մասնագիտական են, բացի մեկից: Այդ մեկը վաղուց էի ուզում կարդալ, բայց ժամանակ չէի գտնում: Գտա՛: Կարդացի Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես»-ը, որը հրաշալի թարգմանել է Սամվել Մկրտչյանը:
Փաստորեն, չկա չարիք՝ առանց բարիքի: Հանուն «ՈՒլիսեսի» կարելի էր նաև ապօրինաբար կալանավորվել:
Լավ մնացեք:

Անդրանիկ Թևանյան

«Արմավիր» ՔԿՀ
03.10.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները
Դիտվել է՝ 341

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.