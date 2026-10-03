Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » «Երկրի հակառակ կողմում» ամեն ինչ հնարավոր է

«Երկրի հակառակ կողմում» ամեն ինչ հնարավոր է

«Երկրի հակառակ կողմում» ամեն ինչ հնարավոր է
03.10.2026 | 15:01

Դուք պատկերացնու՞մ եք, թե ի՜նչ հուժկու աղմուկ ու վայնասուն բարձրացրած կլինեին ճիվաղներն ամբողջ աշխարհում, բրյուսելներից, պրահաներից մինչև քաղաքամայր Երևան, եթե Շաքի գյուղ մտած տականքը «հյուսիսային արջի» բանակից լիներ։ Իսկ հիմա նրան թաքուն սիրում են։ Նա թուրք է, մեր խաղաղության երաշխավոր բանակից է։ Մեր հարևան թուրքն է։ Մեզ բենզին է տալիս, մեզ այնքան շատ է սիրում, որ չի հարձակվում մեզ վրա։ Չի կռացնում ֆիզիկապես, հոգեպես է կռացնում։ Բա՛։

Իրականում, «իրական Հայաստանում» ամեն ինչ հնարավոր է։ Օրինակ, կարող են հերոս Հայուհուն մեղադրել սառը զենք կրելու մեջ։ Երաշխավոր բանակի ներկայացուցչի վրա անպատեհ հարձակվելու մեջ։ Բնականաբար, կսպասեն վարչապետ կոչվածի հաջորդ ճեպազրույցին, խորամանկ ժպիտով մի լրագրող մի երկիմաստ հարց կտա, ու միայն Աննա Հակոբյանը գիտի, թե ինչ կպատասխանի վարչապետը։ Նա, օրինակ, կարող է ասել, որ դա համատեղ օպերացիա էր, կամ, որ Շաքին անկլավ է, տունն ադրբեջանական է։ Իսկ բիոզանգվածը մի շիշ գարեջուր արդեն առել է, սպասում է ճեպազրույցին։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 314

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.