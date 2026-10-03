Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Հայկական ֆուտբոլի ամենամեծ խնդիրն այսօր մրցակիցը չէ, այլ ղեկավարությունը, որը չգիտի՝ ինչ է ղեկավարում

Հայկական ֆուտբոլի ամենամեծ խնդիրն այսօր մրցակիցը չէ, այլ ղեկավարությունը, որը չգիտի՝ ինչ է ղեկավարում

Հայկական ֆուտբոլի ամենամեծ խնդիրն այսօր մրցակիցը չէ, այլ ղեկավարությունը, որը չգիտի՝ ինչ է ղեկավարում
03.10.2026 | 18:10


Հայկական ֆուտբոլը այսօր ծնկի է իջած ոչ թե հակառակորդների ուժից, այլ ՀՖՖ-ի ղեկավարության տպավորիչ անկարողությունից։
Մելիքբեկյանը ֆուտբոլը վերածել է փակ ակումբի, որտեղ ամեն ինչ կա՝ բացառությամբ պրոֆեսիոնալիզմի։
Այս մարդիկ ոչ թե սխալվում են, այլ պարզապես չեն կարողանում։ Եվ ամեն խաղից հետո իրենց ինքնարդարացող միևնույն դատարկ խոսքերը դարձել են ֆուտբոլասերների ամենօրյա վիրավորանքը։
Հայկական ֆուտբոլի ամենամեծ խնդիրն այսօր մրցակիցը չէ, այլ ղեկավարությունը, որը չգիտի՝ ինչ է ղեկավարում։
ՀՖՖ-ում նստածներն այնքան են կտրվել իրականությունից, որ թվում է՝ իրենք այլ դաշտում են խաղում, այն էլ՝ առանց գնդակի։
Ինչ վերաբերում է Ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչին՝ սա արդեն անհամեմատելի ավելի ցավոտ է. մարդ, որը պիտի դառնա թիմի ոգեշնչող ուժը, դարձել է թիմի ամենաթույլ օղակներից մեկը։
Եթե մարզիչը չի տեսնում, որ ամլացել է իր գաղափարական ու տակտիկական զինանոցը, ապա ընդամենը մեկ բան է ակնհայտ՝ նա այլևս ոչինչ չունի տալու հավաքականին։
Այսօրվա ՀՖՖ-ն ֆուտբոլը չի բարձրացնում, այլ պահում է գետնին՝ ամբողջ ծանրությամբ։
Եվ որքան երկար այս մարդիկ մնան համակարգում, այնքան երկար ֆուտբոլը կմնա խեղդված նույն ճահիճում, որտեղ արդեն տարիներ շարունակ օրորվում է։
Ժողովրդի համբերությունն էլ լիմիտ ունի, իսկ ՀՖՖ-ի ղեկավարների՝ անպատասխանատու գործողությունները վաղուց անցել են այդ սահմանը։
«Հայկական ֆուտբոլը երկրի խաթարված վիճակի ամենահստակ արտացոլումն է»…

Հովհաննես Պողոսյան
Դիտվել է՝ 169

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.