Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Հնարավորությունը բաց է թողնված, իսկ թանկարժեք ժամանակը՝ մսխված

Հնարավորությունը բաց է թողնված, իսկ թանկարժեք ժամանակը՝ մսխված

Հնարավորությունը բաց է թողնված, իսկ թանկարժեք ժամանակը՝ մսխված
03.10.2026 | 18:23


Լավ իմանալ տեսություններ՝ նշանակում է՝ հետևողականորեն պրոֆեսիոնալիզացնել սեփական մտածելակերպը և ձեռք բերել ունալություն կառուցել վերլուծական, պատճառահետևանքային ու տեսականահեն տրամաբանական մատրիցաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս տեսնել գործընթադների դինամիկաներ, տենդենցներ, պետությունների ու կառավարող էլիտաների վարքագծային օրինաչափություններ։ Սիստեմատիկ որակյան կրթության ու շարունակական ինքնակրթության խնդիրը հենց դա է․ հավաքել հարուստ տեսական գիտելիք և ավտոմատացնել կոգնիտիվ մակարդակում այդ գիտելիքի կիրառումը ռեալ աշխարհում տեղի ունեցածն ու ունեցողը բացատրելու, բացատրածը գիտելիքահեն հիմնավորման համար։
Այս ամենը տարիների ընթացքում զարգացնում է մասնագիտական ինտուիցիան, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ ու արդյունավետ իրականացնել գիտելիքահեն կանխատեսումներ՝ օրինակ most-likely/less-likely բանաձևերի տրամաբանությամբ։
Բազմաթիվ ու հերթական նման օրինակներից մեկն էլ հենց այս դեպքն է։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է «Ռոսատոմի» տնօրենի հետ, և հանկարծ պարզվում է, որ Հայաստանին ոչ թե փոքր մոդուլային, այլ 1 ԳՎտ հզորությամբ նոր էներգաբլոկ է պետք։ Սա, ի դեպ, շատ թե քիչ պարզ էր դեռ տարիներ առաջ, քանի որ նման պլանավորումն իրականացվում է ոչ թե «հենց այս պահին» ինչ և որքան է պետք տրամաբանությամբ, այլ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պոտենցիալ պահանջարկի հաշվարկով։
Մենք մեր նեղ մասնագիտական խմբով քննարկում ենք այս «նոր սյուրպրիզը» և հասկանում, որ Հայաստանը, նախ, այլևս ժամանակ չունի, և նոր ատոմային էներգաբլոկն արդեն իսկ պետք է նախնական կառուցման փուլում լիներ։
Հասկանալի է նաև, որ ամերիկյան կամ ֆրանսիական մոդուլային ԱԷԿ-ի կառուցման հավանականությունը բավական ցածր է։ Եվ չնայած ռուսների հետ այս հապճեպ պայմանավորվածությունների սկիզբը «գետնի վրա» դեռ քիչ բան է նշանակում, քանի որ ռուսական կողմը՝ հաշվի առնելով իր առկա տեխնոլոգիական և ֆինանսական խնդիրները, հավանաբար ի վիճակի չի լինելու որևէ նոր էներգաբլոկ կառուցել, եկանք այն եզրակացության, որ Հայաստանը մեծ հնարավորություն և թանկարժեք ժամանակ է բաց թողել՝ նոր, մեծ էներգետիկ հզորությամբ էներգաբլոկի կառուցման շուրջ պայմանավորվելու համար Չինաստանի կամ Ճապոնիայի հետ։
Քաղաքական առումով այս երկուսի միջև ընտրությունը բավական ակնհայտ էր՝ հատկապես ռուսական կախվածությունը թուլացնելու տեսանկյունից։ Զուտ տեխնոլոգիական, տեխնիկական և ֆինանսական առումով նույնպես, քանի որ թե՛ Չինաստանը, թե՛ Ճապոնիան այս ոլորտում ակտիվ հետաքրքրություն ունեցող երկրներ են, և հնարավոր էր, որ ոչ միայն ֆինանսավորեին, այլև կառուցեին ատոմակայանը Հայաստանի համար։ Դա կարող էր դառնալ նաև երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների կարևոր և շատ կոնկրետ բովանդակային բաղադրիչ։
Բայց, ինչպես տեսնում ենք, հնարավորությունը բաց է թողնված, իսկ թանկարժեք ժամանակը՝ մսխված։
Մեր փակ խմբով քննարկեցինք նաև այս ֆոնին Ադրբեջանի միջուկային ծրագիրն ու հավակնությունները՝ գալով այն եզրակացության, որ Ադրբեջանի միջուկային ծրագրի հիմնական գործընկերը, ամենայն հավանականությամբ, լինելու է «Ռոսատոմը», սակայն ավելի հավանական է, որ վերջնական գործընկերը հենց Չինաստանը լինի՝ հաշվի առնելով ռուսական կողմի առկա դժվարությունները։
Եվ հո՛պ՝ մեր կանխատեսումը կրկին անգամ ճիշտ էր, ու «Մինվալը» դա քիչ առաջ հաստատեց։
Ասածս ի՞նչ է․ երբ որևէ փորձագետ կամ մասնագետ ներկայացող մարդ ինչ որ արտաքին քաղաքական գործընթացներից կարծիք է արտահայտում, նախ գոնե փորձեք պարզել նրանից թե ո՞ր տեսական դպրոցին է ինքը պատկանում և ի՞նչ անալիտիկ-տեսական գործիքակազմ է կիրռաում իր այդ եզրակացություններին գալու համար։

Էդուարդ Աբրահամյան
Դիտվել է՝ 114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը
Անձրևները թաքուն լվանում-տանում են բակերում ու փողոցներում դեռ օազիսների նման տեղ-տեղ մնացած ամռան վերջին հետքերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.