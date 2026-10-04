Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Նիկոլենց ամենամեծ թշնամին հիշողությունն է

Նիկոլենց ամենամեծ թշնամին հիշողությունն է

Նիկոլենց ամենամեծ թշնամին հիշողությունն է
04.10.2026 | 10:27

Ըստ Reuters-ի` Ռուսաստանը գաղտնի նոտա է հղել ՆԱՏՕ-ին առ այն, որ Կալինինգրադի շրջափակման դեպքում Մոսկվան կկիրառի իր զինանոցի ամենահզոր միջոցը, այն է` միջուկային հարված կհասցնի շրջափակողներին:
Հիշեցնում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկին նիկոլական Հայաստանը ոչ միայն չսպառնաց, այլև պաշտոնապես և հրապարակային խոստացավ հարվածներ չհասցնել կրիտիկական ենթակառուցվածք հանդիսացող Բաքու-Ջեյհան նավթամուղին:
Հիշեցնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի ձեռք բերած «Իսկանդեր» բալիստիկ հրթիռներն ի զօրու էին Ադրբեջանի տարածքում խոցել ցանկացած օբյեկտ, այդ թվում` Բաքու-Ջեյհանի խողովակաշարը և որ ամենակարևորն է` նավթի ռեզերվուարը:
Հիշեցնում եմ, որովհետև նիկոլական Հայաստանում նիկոլենց ամենամեծ թշնամին հիշողությունն է, ամենամեծ բարեկամը` հիշողության կորուստն ու հիշողություն չունեցող անասունը։

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 95

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.