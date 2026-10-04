Սրա ծպտունը լսեցի՞ք
04.10.2026 | 10:52
Մեր մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, ինչքան հասկացել եմ, լծվել է Հայաստան ներխուժած ազերի զինվորականի իրավունքների պաշտպանության գործին։
Հիմա ես ձեզ ասեմ.
Բազմաթիվ հայ ընդդիմադիրներ ձերբակալվեցին՝ բոլոր հնարավոր իրավունքների խախտմամբ. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Մտավորականներ, սրբազաններ և պարզ բլոգերներ ձերբակալվեցին՝ իրավունքների խախտմամբ. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ արցախցիների իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ հավատացյալների և ընդհանրապես Առաքելական եկեղեցու իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ հայ զինվորների՝ խաղաղ պայմաններում իրավունքներ խախտվեցին, ներառյալ կյանքի իրավունքը. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Հայրենիք վերադարձող բազմաթիվ հայերի իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Նիկոլը խախտեց բազմաթիվ աշխատող հայերի աշխատանքային և զբաղվածության բոլոր օրենքները. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել. սրա ծպտունը կլսե՞ք:
Հիմա ադրբեջանցի զինվոր «խեղճը» տուժել է «ագրեսիվ» հայ մոր ձեռքերից։
Ի՞նչ մեղք ենք մենք, Աստվա՛ծ իմ։
Կարեն ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ