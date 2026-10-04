Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Սրա ծպտունը լսեցի՞ք

Սրա ծպտունը լսեցի՞ք

Սրա ծպտունը լսեցի՞ք
04.10.2026 | 10:52

Մեր մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, ինչքան հասկացել եմ, լծվել է Հայաստան ներխուժած ազերի զինվորականի իրավունքների պաշտպանության գործին։
Հիմա ես ձեզ ասեմ.
Բազմաթիվ հայ ընդդիմադիրներ ձերբակալվեցին՝ բոլոր հնարավոր իրավունքների խախտմամբ. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Մտավորականներ, սրբազաններ և պարզ բլոգերներ ձերբակալվեցին՝ իրավունքների խախտմամբ. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ արցախցիների իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ հավատացյալների և ընդհանրապես Առաքելական եկեղեցու իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Բազմաթիվ հայ զինվորների՝ խաղաղ պայմաններում իրավունքներ խախտվեցին, ներառյալ կյանքի իրավունքը. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Հայրենիք վերադարձող բազմաթիվ հայերի իրավունքներ խախտվեցին. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Նիկոլը խախտեց բազմաթիվ աշխատող հայերի աշխատանքային և զբաղվածության բոլոր օրենքները. սրա ծպտունը լսեցի՞ք:
Ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել. սրա ծպտունը կլսե՞ք:
Հիմա ադրբեջանցի զինվոր «խեղճը» տուժել է «ագրեսիվ» հայ մոր ձեռքերից։
Ի՞նչ մեղք ենք մենք, Աստվա՛ծ իմ։

Կարեն ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 79

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.