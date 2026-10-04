Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
04.10.2026 | 11:02

Շառլ Ազնավուր:
Կան ձայներ, որոնք չեն լռում, նույնիսկ երբ մարդն այլևս չկա։
1990-ականների սկիզբն էր։ Եվրոպայում դեռ շատերը չգիտեին՝ ովքեր են հայերը։
Երբ հարցնում էին՝
- Ի՞նչ ազգության ես,- ես միշտ հպարտ ասում էի՝
- Հայ եմ։
Մի պահ լռում էին։ Տարակուսում։ Հետո հարցնում էին․
- Ռո՞ւս։ Տոլստո՞յ։
Մի անգամ էլ այդպես չասացի։ Ասացի՝
- Ոչ։ Շառլ Ազնավուր։
Եվ ամեն ինչ փոխվեց։
- Օ՜օ, Ազնավո՜ւր։ Ազնավուրը ֆրանսիացի է։
- Ֆրանսիացի է, այո։ Բայց նաև հայ է։ Մերն է։
Ու հենց այստեղից էր սկսվում մեր իսկական զրույցը։
Հետո իրենք էին հիշում՝ երկրաշարժը, «Pour Toi Arménie»-ն։ Եվ մենք արդեն խոսում էինք ոչ թե ազգության մասին, այլ ցավի, սիրո, Հայաստանի ու Արարատի մասին։
Մի անուն, որով կարող էինք հասնել մինչև Արարատի գագաթը։
Այսօր, տարիներ անց, ես ավելի լավ եմ հասկանում, թե ինչ էր նա մեզ համար։ Նա պարզապես մեծ երգիչ չէր։ Նա այն հազվագյուտ մարդկանցից էր, որոնց միջոցով աշխարհի համար Հայաստանը դառնում է ոչ թե քարտեզի վրա մի փոքր երկիր, այլ մարդկային պատմություն։
Եվ գուցե դրա համար է, որ նրա երգերը հիմա ուրիշ կերպ են հնչում։
Մենք ենք փոխվել։ Նա մնացել է։
Շառլ… Դու դեռ այստեղ ես։
Եվ այդքան Մերը։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 110

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.