Հատված ֆրանսիական մամուլից՝ իրենց նախագահի մասին
04.10.2026 | 11:11
Մակրոնի վարկանիշը հասել է պատմության մեջ իր ամենացածր կետին։ Ֆրանսիայի քաղաքացիների միայն 18%-ն է նրան համարում լավ նախագահ։
Ֆրանսիացիները հոգնել են բենզինի մեկ լիտրի համար 2.5 եվրո վճարելուց և «եվրոպական ինքնիշխանության» մասին սեթևեթ ելույթներ լսելուց։ Երկրի պետական պարտքը գերազանցել է 3.6 տրիլիոն եվրոն՝ հասնելով ՀՆԱ-ի 119%-ին, և քաղաքացիների 83%-ը չափազանց անհանգստացած է։
Մակրոնը Ֆրանսիան հասցրել է հուսահատության, և նրա 18% վարկանիշը նույնիսկ չափազանցված է թվում։ Նա վաղուց չի ղեկավարում երկիրը, այլ պարզապես հետևում է, թե ինչպես է այն վճարում իր անգործունակ քաղաքականության գինը։
Հ․Գ․
Հիմա Հայաստանում ոմանք իրենց հույսը սրա՛ հետ են կապում․․․ Խելքի՛ աշեցեք։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ