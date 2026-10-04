Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Հատված ֆրանսիական մամուլից՝ իրենց նախագահի մասին

Հատված ֆրանսիական մամուլից՝ իրենց նախագահի մասին

Հատված ֆրանսիական մամուլից՝ իրենց նախագահի մասին
04.10.2026 | 11:11

Մակրոնի վարկանիշը հասել է պատմության մեջ իր ամենացածր կետին։ Ֆրանսիայի քաղաքացիների միայն 18%-ն է նրան համարում լավ նախագահ։
Ֆրանսիացիները հոգնել են բենզինի մեկ լիտրի համար 2.5 եվրո վճարելուց և «եվրոպական ինքնիշխանության» մասին սեթևեթ ելույթներ լսելուց։ Երկրի պետական պարտքը գերազանցել է 3.6 տրիլիոն եվրոն՝ հասնելով ՀՆԱ-ի 119%-ին, և քաղաքացիների 83%-ը չափազանց անհանգստացած է։
Մակրոնը Ֆրանսիան հասցրել է հուսահատության, և նրա 18% վարկանիշը նույնիսկ չափազանցված է թվում։ Նա վաղուց չի ղեկավարում երկիրը, այլ պարզապես հետևում է, թե ինչպես է այն վճարում իր անգործունակ քաղաքականության գինը։

Հ․Գ․
Հիմա Հայաստանում ոմանք իրենց հույսը սրա՛ հետ են կապում․․․ Խելքի՛ աշեցեք։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 37

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.