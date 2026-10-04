Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.10.2026
 
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները բացարձակապես չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ Ռեզայիի՝ Թրամփը կարող է «ամեն օր հաղթել իր երևակայության մեջ», մինչդեռ իրականությունը կերտում են Իրանը, նրա ժողովուրդը, բանակն ու հրթիռները։               
 
Նորություններ » Թաղման նպաստը պետք է պահպանվի․ սոցիալական բեռ և անհավանական ցինիզմ

Թաղման նպաստը պետք է պահպանվի․ սոցիալական բեռ և անհավանական ցինիզմ

Թաղման նպաստը պետք է պահպանվի․ սոցիալական բեռ և անհավանական ցինիզմ
04.10.2026 | 11:20

Մարդու մահը չպետք է դառնա նրա ընտանիքի պարտքերի սկիզբը։ Պետությունը չպետք է վերջին հրաժեշտի ծախսերի բեռը թողնի զավակների ու հարազատների ուսերին։
Միլիոնավոր դրամներ՝ իշխանավորների գրպանը, իսկ ժողովրդին՝ ողորմելի 1,000 դրամ թոշակի՞ն։ Արդյունքում 200 հազար դրամ թաղման նպաստը վերացնում են, իսկ իրենց աշխատավարձերը՝ կրկնապատկում։
Մինչ դուք ձեր միլիոնանոց աշխատավարձերն ու պարգևավճարներն եք հաշվում, հայ մարդը ստիպված է գոյատևել 85,000 դրամ նվազագույնով, իսկ թոշակառուին «բարձրացնում» եք անհավանական 1,000 դրամ՝ այն էլ ՀԱՆԳՈՒՑՅԱԼՆԵՐԻ հաշվին:
Անհավանական ցինիզմ ու անամոթություն: Ո՞ւր է ձեր խիղճը:

Աշոտ ՇԱՎԵՇՅԱՆ

«Ինքնիշխան Հայաստան» կուսակցության անդամ
Դիտվել է՝ 27

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Արցախը Ադրբեջանի համար ռազմական գոտի է

Ադրբեջանում հասարակությունը վատ աչքով է նայում օկուպացված Արցախին։ Հատկապես Արցախի տարածքում ծառայողները, նրանց ծնողները կարծում են, թե իրենք հայտնվել են դժոխքում։ Երեկվանից սոցցանցերի ադրբեջանական տիրույթում զայրույթ և անեծք է պտտվում սեփական բանակի հրամկազմի հասցեին։ Հատկանշական է, որ ալիևների դինաստիան սուր քննադատության է ենթարկվում միայն նրանց կողմից, ովքեր չեն բնակվում Ադրբեջանում...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար
Մի անուն էր պետք, որ հեռու գտնվող Հայաստանը հանկարծ մոտ գար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.