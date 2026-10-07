Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Վախի կառավարում, կամ ինչպես ապրել կատարյալ անվտանգության մեջ՝ հրաժարվելով շնչելուց

Վախի կառավարում, կամ ինչպես ապրել կատարյալ անվտանգության մեջ՝ հրաժարվելով շնչելուց

Վախի կառավարում, կամ ինչպես ապրել կատարյալ անվտանգության մեջ՝ հրաժարվելով շնչելուց
04.10.2026 | 16:45

Պետությունը ղեկավարելու երկու ճանապարհ կա․ առաջինը՝ մարդկանց տալ հույս, աշխատանք և արժանապատվություն, որը, համաձայնեք, չափազանց հոգնեցուցիչ ու անշնորհակալ գործ է։ Երկրորդը՝ նրանց տալ վախ։ Վերջինս հանճարեղ գյուտ է. վախեցած մարդը հաց չի պահանջում, նա պահանջում է միայն թաքստոց, իսկ թաքստոց խոստանալն անհամեմատ ավելի էժան է, քան ապագա կառուցելը։
Վերջին շրջանում մեր քաղաքական միտքը հասել է բարձրագույն իմաստնության. աշխարհում ամեն ինչ հայտարարված է սպառնալիք։
Եկեղեցին սպառնալիք է, որովհետև դարերով սովորեցրել է հավատալ ինչ-որ բանի, որն ավելի բարձր է, քան օրվա քաղաքական հայտարարությունը։ Մշակույթը սպառնալիք է, որովհետև հիշողություն է արթնացնում, իսկ հիշողությունը, ինչպես հայտնի է, կատարյալ խաղաղության ամենավտանգավոր թշնամին է։ Ինքնապաշտպանությունը՝ առավել ևս. չէ՞ որ սեփական տունը պաշտպանելու ցանկությունը կարող է անհանգստացնել դրսի հարևաններին, իսկ նրանց անհանգստացնելն արդեն իսկ մահացու մեղք է։
Համոզված եմ՝ հեռու չէ այն լուսավոր օրը, երբ մեր մայրենի լեզուն նույնպես պաշտոնապես կհայտարարվի պետական անվտանգության սպառնալիք։ Չէ՞ որ հայերենի բայերը պահանջում են գործողություն, գոյականները՝ գոյություն, իսկ «արժանապատվություն» բառն ընդհանրապես հակասում է ներկայիս դիվանագիտական էթիկետին։ Lռությունը, անասնական լռությունը, ահա՛ մեր նոր ռազմավարական բառարանը։
Բայց ամենահիանալին այս ամենում հանդիսատեսն է՝ ամբոխը։ Նա ծափահարում է։ Նա լսում է, որ իր տան պատերը քանդելն արվում է հանուն իր անվտանգության, և խոր համաձայնությամբ գլխով է անում։ «Եթե տուն չունենանք, մեզ վրա ոչ ոք չի հարձակվի»,- մտածում է հպարտ քաղաքացին և ոգևորությամբ օգնում քանդել վերջին հիմնասյունը։
Այժմ մեր կյանքի գլխավոր կանոնը հետևյալն է․ անգամ ամենապայծառ, կեսօրյա արևի տակ դուք իրավունք չունեք մոռանալու մութ գիշերվա սարսափների մասին։ Արևը վտանգավոր է, այն ձեզ տեսանելի է դարձնում։ Ամենաանվտանգ տեղը մութ նկուղն է, որտեղ չկա լույս, չկա մշակույթ, չկա լեզու, և ամենակարևորը՝ չկա ապագա։
Շնորհավորում եմ. մենք վերջապես գտել ենք կատարյալ անվտանգության բանաձևը՝ դա կատարյալ չգոյությունն է։

Էմին Մարտունի
Դիտվել է՝ 1107

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.