Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Պատահական հանդիպումներ չկան

Պատահական հանդիպումներ չկան

Պատահական հանդիպումներ չկան
05.10.2026 | 00:01

Հոկտեմբերի 5

«Տերը կհսկի քո մուտքն ու ելքը` այսուհետև
մինչև հավիտյան» (Սղմ. ՃԻԱ. 8):

Քո բոլոր շարժումները, քո գնալն ու գալը, քո ելքն ու մուտքը Իմ հսկողության տակ են գտնվում։
Քո բոլոր ճանապարհները օրհնված են Իմ կողմից:
Քո ամեն մի քայլը Իմ հրամանով է կատարվում: Իմ օրհնությունը կա քո արարքների ու կատարած բոլոր գործերի վրա. յուրաքանչյուր պատահարի ու տեսակցության վրա:
Քո հանդիպումները պատահական չեն, նրանք ծրագրված են Իմ կողմից:
Եվ այսպես կլինի, ոչ միայն հիմա, քո այս դժվարությունների ժամանակ, այլ` այժմվանից սկսած մինչև հավիտյան:
Դուք ստանում եք հոգու առաջնորդություն, ինչն էլ ստույգ ապացույց է` ձեր որդի լինելու:
«Բոլոր նրանք, որ առաջնորդվում են Աստծո Հոգով, Աստծո Որդիներ են»:
Եթե որդիներ` ուրեմն ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ:
Եվ ի՜նչ ժառանգություն, չէ՞ որ նախատեսված չէ, որ ժառանգը մնա առանց ժառանգության: «Ժառանգորդներ Աստծո և ժառանգորդներ Քրիստոսի. եթե այսպես է, եթե պատահի, որ չարչարվեք նրա հետ, այդ չարչարանքի նպատակն է, որ դուք փառավորվեք նրա հետ»:
Նշանակում է` տառապանքը իր հատուկ նպատակը ունի: Այդ ապացուցում է ձեր Որդի լինելը: Այդ է առաջնորդում նկարագրի կատարելության..․ այսինքն` փառավորումի, որ տանում է` Իմ ու Աստծո հետ միության:
Մտածեք այս մասին, կանգ առեք ա՛յս մտքի վրա, հափշտակվեք ա՛յս գաղափարով:
Դիտվել է՝ 767

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.