Պատահական հանդիպումներ չկան
05.10.2026 | 00:01
Հոկտեմբերի 5
«Տերը կհսկի քո մուտքն ու ելքը` այսուհետև
մինչև հավիտյան» (Սղմ. ՃԻԱ. 8):
Քո բոլոր շարժումները, քո գնալն ու գալը, քո ելքն ու մուտքը Իմ հսկողության տակ են գտնվում։
Քո բոլոր ճանապարհները օրհնված են Իմ կողմից:
Քո ամեն մի քայլը Իմ հրամանով է կատարվում: Իմ օրհնությունը կա քո արարքների ու կատարած բոլոր գործերի վրա. յուրաքանչյուր պատահարի ու տեսակցության վրա:
Քո հանդիպումները պատահական չեն, նրանք ծրագրված են Իմ կողմից:
Եվ այսպես կլինի, ոչ միայն հիմա, քո այս դժվարությունների ժամանակ, այլ` այժմվանից սկսած մինչև հավիտյան:
Դուք ստանում եք հոգու առաջնորդություն, ինչն էլ ստույգ ապացույց է` ձեր որդի լինելու:
«Բոլոր նրանք, որ առաջնորդվում են Աստծո Հոգով, Աստծո Որդիներ են»:
Եթե որդիներ` ուրեմն ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ:
Եվ ի՜նչ ժառանգություն, չէ՞ որ նախատեսված չէ, որ ժառանգը մնա առանց ժառանգության: «Ժառանգորդներ Աստծո և ժառանգորդներ Քրիստոսի. եթե այսպես է, եթե պատահի, որ չարչարվեք նրա հետ, այդ չարչարանքի նպատակն է, որ դուք փառավորվեք նրա հետ»:
Նշանակում է` տառապանքը իր հատուկ նպատակը ունի: Այդ ապացուցում է ձեր Որդի լինելը: Այդ է առաջնորդում նկարագրի կատարելության..․ այսինքն` փառավորումի, որ տանում է` Իմ ու Աստծո հետ միության:
Մտածեք այս մասին, կանգ առեք ա՛յս մտքի վրա, հափշտակվեք ա՛յս գաղափարով:
Մեկնաբանություններ