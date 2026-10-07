Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
05.10.2026 | 00:04

Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
մեր խաղաղության և հույսի Աստվա՛ծ,
խաղաղություն պարգևիր մեր սրտերին, մեր ընտանիքներին և մեր երկրին։
Հեռացրո՛ւ մեզանից թշնամանքը, ատելությունն ու վախը։
Այնտեղ, ուր բարկություն կա՝ սեր սերմանիր,
ուր վիշտ կա՝ մխիթարություն պարգևիր,
ուր հուսահատություն կա՝ հույս ծագեցրու,
ուր խավար է՝ Քո լույսը փայլեցրու։
Տե՛ր,
խաղաղեցրո՛ւ անհանգիստ սրտերը և բժշկի՛ր այն վերքերը, որոնք մարդկային խոսքերով չեն բուժվում։
Պահպանի՛ր յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր մայր ու հայր, յուրաքանչյուր երեխա և յուրաքանչյուր մարդու, որոնց սիրտը խաղաղություն է փնտրում։
Տե՛ր,
թող Քո խաղաղությունը մտնի մեր տները,
թող Քո սերը բնակվի մեր սրտերում։
Ամեն:

«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 786

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.