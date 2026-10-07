Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանն ընդլայնում ու ամրապնդում է դիրքերը Ջերմուկի հատվածում

Ադրբեջանն ընդլայնում ու ամրապնդում է դիրքերը Ջերմուկի հատվածում

Ադրբեջանն ընդլայնում ու ամրապնդում է դիրքերը Ջերմուկի հատվածում
05.10.2026 | 10:01

Ադրբեջանն այս հատվածում ՀՀ տարածք է ներխուժել 2022 թ. սեպտեմբերին և, իմ հաշվարկներով, օկուպացրել է ավելի քան 70 քառ. կմ։
Բաքուն այս տարածքում նշանակալի ինժեներական աշխատանքներ է իրականացրել առնվազն 2022-2023 թթ.։
Իմ ուսումնասիրած արբանյակային նոր լուսանկարները (2026 թ. հուլիս-սեպտեմբեր) ցույց են տալիս նոր և ընդլայնված ադրբեջանական ենթակառուցվածքներ։
Աշխատանքների ծավալը (ճանապարհների ընդլայնում, դիրքերի կահավորում և ամրապնդում) վկայում է ոչ թե առանձին գործողությունների, այլ դիրքային ենթակառուցվածքի համալիր զարգացման մասին։
Աշխատանքներն իրականացվել են նախկին խորհրդային սահմանից մոտ 1,2 կմ - 6 կմ հեռավորության վրա (համաձայն ԽՍՀՄ ԶՈՒ ԳՇ 1974 թ. տոպոգրաֆիկ քարտեզի՝ սա բացահայտ Հայաստանի տարածք է)։
Դիրքերը տեղակայված են Արփա ու Որոտան գետերի կիրճերի միջև՝ մոտ 10 կմ երկայնքով։

Ի գիտություն․
Այս ամենը՝ ԽՍՀՄ ԶՈՒ ԳՇ քարտեզներով սահմանազատում իրականացնելու պայմանավորվածություններից, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո։
Նշենք, որ նմանատիպ փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն Ջերմուկի հատվածին։ Ավելի վաղ գրել էի Սյունիքում ու Տավուշում դիրքերի ամրապնդման մասին։

Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 839

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.