Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Քար առ քար մեր պատմությունը քանդվում է

Քար առ քար մեր պատմությունը քանդվում է

Քար առ քար մեր պատմությունը քանդվում է
05.10.2026 | 10:24

Կյուրիկյան թագավորության Վանենի թագուհին իր վաղամեռիկ ամուսնու հիշատակին, ով «կիսատ եղեալ մեռաւ և խաւարեցոյց զմեզ», մեծագույն սիրով և նվիրումով կառուցեց Սանահինի կամուրջը՝ կից խաչքարին փորագրելով. «Ծիծս կոկոն սկսեցի, մազս սպիտակ ավարտեցի»։
Արդեն քանի տարի է՝ Դեբեդի աննախադեպ վարարումից կամրջի հիմնապատը վնասվել է՝ առաջ բերելով կործանարար խորշ։ Նույնքան տարի աղետի կապակցությամբ տագնապով աղաղակում ենք։
ՁԱՅՆ ԲԱՐԲԱՌՈ ՀԱՆԱՊԱՏԻ...
Գուցե՞ պատկան մարմիններն էլ են աղետի մատնվել։
Սանահինի կամուրջը մանկությանս քաղաքի հազարամյա զարդն է։
Թքել եմ պատկան մարմինների էլ, այնտեղ ծվարած ու անգործության մատնված պատասխանատու անձանց էլ ճակատին։

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Դիտվել է՝ 881

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.