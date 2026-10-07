Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Մարդու իրավունքներ, էթիկա և կենսաբժշկություն. մեկ տարի անց

Մարդու իրավունքներ, էթիկա և կենսաբժշկություն. մեկ տարի անց

Մարդու իրավունքներ, էթիկա և կենսաբժշկություն. մեկ տարի անց
05.10.2026 | 18:06

Նախորդ տարի այս օրերին էր, երբ «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում մասնակցում էի «Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման դասընթացին:
Այն մասնագիտացման նոր ուղի հարթեց՝ ստիպելով խորապես մտնել մի դաշտ, որում նախկինում չէի եղել և չէի բախվել այդքան բարդ ու հակասական էթիկական ու իրավական խնդիրների և երկընտրանքների:
Մեկ տարի անց տևական որոնումներն ու հարատև կրթության ջանքերը հանգեցրին այս ոլորտի խոր ըմբռնմանը, ինչը թույլ տվեց ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտություններն արդեն արդյունավետորեն կիրառել հենց բուժաշխատողների շրջանում:
Այս ճանապարհը նաև հնարավորություն տվեց իմաստավորելու և նույնիսկ վերանայելու ձևավորված համոզմունքները մարդու արժանապատվության, կյանքի ու մահվան, կարեկցանքի ու էմպատիայի, ցավի ու տառապանքի, ազատ կամքի ու ինքնորոշման և շատ այլ հարցերի վերաբերյալ: Դրանց փիլիսոփայական, հոգևոր-իրավական կողմին ավելացավ նաև առողջապահականն ու բժշկականը:
Կրթությունը հարատև է։
Տիեզերքում ամեն ինչ հոսում է:

Վահե ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 849

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.