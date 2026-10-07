Մարդու իրավունքներ, էթիկա և կենսաբժշկություն. մեկ տարի անց
05.10.2026 | 18:06
Նախորդ տարի այս օրերին էր, երբ «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում մասնակցում էի «Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման դասընթացին:
Այն մասնագիտացման նոր ուղի հարթեց՝ ստիպելով խորապես մտնել մի դաշտ, որում նախկինում չէի եղել և չէի բախվել այդքան բարդ ու հակասական էթիկական ու իրավական խնդիրների և երկընտրանքների:
Մեկ տարի անց տևական որոնումներն ու հարատև կրթության ջանքերը հանգեցրին այս ոլորտի խոր ըմբռնմանը, ինչը թույլ տվեց ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտություններն արդեն արդյունավետորեն կիրառել հենց բուժաշխատողների շրջանում:
Այս ճանապարհը նաև հնարավորություն տվեց իմաստավորելու և նույնիսկ վերանայելու ձևավորված համոզմունքները մարդու արժանապատվության, կյանքի ու մահվան, կարեկցանքի ու էմպատիայի, ցավի ու տառապանքի, ազատ կամքի ու ինքնորոշման և շատ այլ հարցերի վերաբերյալ: Դրանց փիլիսոփայական, հոգևոր-իրավական կողմին ավելացավ նաև առողջապահականն ու բժշկականը:
Կրթությունը հարատև է։
Տիեզերքում ամեն ինչ հոսում է:
Վահե ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ