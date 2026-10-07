Հայտարարություն
05.10.2026 | 18:25
Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկ քաղաքում ժանտախտի բռնկման վերաբերյալ այս օրերին չհաստատված տեղեկություններ են շրջանառվում։
Միևնույն ժամանակ, մտահոգություններ կան ՀՀ ԱԱԾ ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի վերաբերյալ։ Դա մասնավորապես վերաբերում է նրանց օպերատիվ-հետախուզական ու վերլուծական գործունեությանը, ինչպես նաև աշխատանքի օգտակար գործողության գործակցին (ՕԳԳ)։
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնությունը հորդորում է իրավասու պետական մարմիններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել։
Անհրաժեշտ է կանխարգելիչ և կարանտինային միջոցառումներ սահմանել Իրկուտսկից Հայաստան ժամանող չվերթների ուղևորների նկատմամբ։ Սա հրատապ է հնարավոր համաճարակաբանական ռիսկերը կանխելու և հանրային առողջությունն ապահովելու նպատակով։
ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն
05.10.2026 թ.
Մեկնաբանություններ