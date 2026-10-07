Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հայտարարություն
05.10.2026 | 18:25

Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկ քաղաքում ժանտախտի բռնկման վերաբերյալ այս օրերին չհաստատված տեղեկություններ են շրջանառվում։
Միևնույն ժամանակ, մտահոգություններ կան ՀՀ ԱԱԾ ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի վերաբերյալ։ Դա մասնավորապես վերաբերում է նրանց օպերատիվ-հետախուզական ու վերլուծական գործունեությանը, ինչպես նաև աշխատանքի օգտակար գործողության գործակցին (ՕԳԳ)։
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնությունը հորդորում է իրավասու պետական մարմիններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել։
Անհրաժեշտ է կանխարգելիչ և կարանտինային միջոցառումներ սահմանել Իրկուտսկից Հայաստան ժամանող չվերթների ուղևորների նկատմամբ։ Սա հրատապ է հնարավոր համաճարակաբանական ռիսկերը կանխելու և հանրային առողջությունն ապահովելու նպատակով։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

05.10.2026 թ.
Դիտվել է՝ 798

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.