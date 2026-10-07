Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Մանկական ձեռք

Մանկական ձեռք

Մանկական ձեռք
06.10.2026 | 00:00

Հոկտեմբերի 6

Սիրելի Տեր, մենք Քո փեշն ենք բռնել:
Այո՛, ամո՛ւր կառչեք ինձնից: Ձեր հավատքը կստանա իր արժանի վարձատրությունը: Դուք գիտեք` ինչ է նշանակում ափի մեջ զգալ փոքրիկ ու վստահող ձեռքի սեղմումը. ճանաչել քեզ ապավինող մանկան վստահությունը:
Մի՞թե այդ զգացումը ձեր մեջ Սեր չի արթնացնի` մանկանը հոգալու ու պաշտպանելու ցանկություն: Հապա պատկերացրեք` ինչ կարող է զգալ Իմ սիրտը, երբ անօգնական ու դժվարին կացության մեջ Ինձ դառնաք. կառչեք Ինձնից` Իմ սերն ու պաշտպանությունը ստանալու ակնկալիքով:
Դուք կկարողանա՞ք հուսախաբ անել այդ անպաշտպան ու հավատավոր մանկանը:
Արդ, դուք էլ ճիշտ այդպիսին եք Ինձ համար:
Ես չեմ կարող հուսախաբ անել ձեզ: Իմացեք, որ այդ անկարելի է:
Մեկընդմիշտ իմացեք, որ ապահով ձեռքերի մեջ եք, երբ Ինձ եք ապավինել:
Այս բանում ոչ մի տարակույս մի’ ունեցեք, վստա՛հ եղեք: Չկա՛ այնպիսի հրաշք, որ Ես չկարողանամ կատարել, չկա՛ մի այնպիսի իրադրություն, որ Ես չկարողանամ պարզել:
Չկա՛ որևէ անհնար բան, որովհետև Ես կարող եմ ամենավերջին պահին իսկ փրկել վտանգվածին:
Դիտվել է՝ 613

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.