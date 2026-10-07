Եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ՝ դուք առողջ եք
06.10.2026 | 12:00
Արարատի պատկերը տարածելու ֆլեշմոբի շրջանակներում առաջարկում եմ հետևյալ թեստը.
Եթե այս պատկերին նայելիս դուք ջղայնություն ու դիսկոմֆորտ եք զգում և սկսում եք անկանոն դժգոհել «թալանի», «նախկինների», «վատ ռուսի» և առավել ևս՝ «վատ ղարաբաղցիների» մասին, ապա շտապ դիմե՛ք Ավանի հոգեբուժարան կամ Թբիլիսիում գտնվող Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի դեսպանատուն՝ ներգաղթային վիզա ստանալու համար։
Իսկ եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ․ դուք առողջ եք։
Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
Մեկնաբանություններ