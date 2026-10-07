Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.10.2026
 
ՌԴ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության ընտրած արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հանրապետությանը դրական արդյունքների չի հանգեցնի։ «Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման վեկտորը։ Ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանին, նրա վերածումն է նոր ՈՒկրաինայի»,- ասել է Մեդվեդևը։               
 
Նորություններ » Եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ՝ դուք առողջ եք

Եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ՝ դուք առողջ եք

Եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ՝ դուք առողջ եք
06.10.2026 | 12:00

Արարատի պատկերը տարածելու ֆլեշմոբի շրջանակներում առաջարկում եմ հետևյալ թեստը.
Եթե այս պատկերին նայելիս դուք ջղայնություն ու դիսկոմֆորտ եք զգում և սկսում եք անկանոն դժգոհել «թալանի», «նախկինների», «վատ ռուսի» և առավել ևս՝ «վատ ղարաբաղցիների» մասին, ապա շտապ դիմե՛ք Ավանի հոգեբուժարան կամ Թբիլիսիում գտնվող Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի դեսպանատուն՝ ներգաղթային վիզա ստանալու համար։
Իսկ եթե այս պատկերը ձեր մեջ դրական էմոցիաներ է առաջացնում, ապա շնորհավորում եմ․ դուք առողջ եք։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
Դիտվել է՝ 565

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

«Եթե ԱՄՆ-ը նորից գնա ռազմական լուծումների ճանապարհով, մենք պատրաստ ենք ավելի լավ, քան երբևէ». Իրանի արտգործնախարար

ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ամառային նստավայրում (Քեմփ Դեյվիդում) օրերս կայացել է գաղտնի խորհրդակցություն, որը վարել է փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից
ՔՊ-ի գազանանոցը՝ Անդրոմեդայից

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները
Ինչո՞ւ են լռում Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
Օլիգարխի «ֆազերն էլ խփեցին»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.